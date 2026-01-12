برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني 2026

حقق فريق برشلونة لكرة القدم لقب بطولة كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه عقبة نظيره ريال مدريد في نهائي البطولة بنتيحة (2/3) والتي جرت أحداثها على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وتقدّر جوائزها المالية 23 مليون يورو.

تسلّم لاعبو البرشا كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي 8 ملايين يورو، فيما حصل لاعبو الريال على الميداليات الفضية و 7.5 ملايين.

في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، تقدّم برشلونة في التسجيل عن طريق اللاعب البرازيلي رافينيا 36، وعادل الريال النتيحة بواسطة اللاعب البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة (1+45)، ليعود بعدها برشلونة للتقدم من جديد بتسجيل الهدف الثاني عن طريق البولندي ليفاندوفسكي (4+45)، لم ينتظر لاعبو الريال كثيراً حيث نجح الأسباني جارسيا من تسجيل هدف التعادل (6+45) قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد رافينيا من جديد وتمكّن من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة 73، شهد طرد لاعب برشلونة الهولندي دي يونج بالبطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف على الفرنسي كيليان امبابي (1+90) في الوقت الذي بائت فيه جميع محاولات الريال في تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز برشلونة.

وبهذا الفوز رفع البرشا رصيده من حيث عدد البطولات التي حققها في كأس السوبر إلى 16 بطولة، في الوقت الذي توقّف فيه الريال عند رصيده السابق 13 بطولة.

وتعتبر البطولة الحالية هي النسخة السادسة التي تقام قي السعودية، حيث سبق للريال تحقيقها 3 مرات، ليتساوى معه البرشا في عدد البطولات 3 مرات أيضاً.