الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(0.00%) 0.00
شركة الخدمات التجارية العربية126
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.07
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(0.00%) 0.00
البنك العربي الوطني21.44
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية11
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(0.00%) 0.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(0.00%) 0.00
بنك البلاد24.95
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(0.00%) 0.00
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.00%) 0.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.25
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية24.92
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(0.00%) 0.00
البنك الأهلي السعودي42
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(0.00%) 0.00
الرياضة

برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني 2026

خالد دغريري
خالد دغريري من جدة
الاثنين 12 يناير 2026 0:10 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني 2026

حقق فريق برشلونة لكرة القدم لقب بطولة كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه عقبة نظيره ريال مدريد في نهائي البطولة بنتيحة (2/3) والتي جرت أحداثها على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وتقدّر جوائزها المالية 23 مليون يورو.

تسلّم لاعبو البرشا كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي 8 ملايين يورو، فيما حصل لاعبو الريال على الميداليات الفضية و 7.5 ملايين.

2.4 مليار دولار القيمة السوقية لنهائي السوبر الإسباني

تتجه أنظار العالم اليوم صوب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله...

Sun, 11 2026

في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، تقدّم برشلونة في التسجيل عن طريق اللاعب البرازيلي رافينيا 36، وعادل الريال النتيحة بواسطة اللاعب البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة (1+45)، ليعود بعدها برشلونة للتقدم من جديد بتسجيل الهدف الثاني عن طريق البولندي ليفاندوفسكي (4+45)، لم ينتظر لاعبو الريال كثيراً حيث نجح الأسباني جارسيا من تسجيل هدف التعادل (6+45) قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد رافينيا من جديد وتمكّن من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة 73، شهد طرد لاعب برشلونة الهولندي دي يونج بالبطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف على الفرنسي كيليان امبابي (1+90) في الوقت الذي بائت فيه جميع محاولات الريال في تعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز برشلونة.

ينتظر أن تصل عوائد بيع تذاكر ريال مدريد وبرشلونة نحو 20 مليون ريال.

20 مليون ريال عوائد متوقعة لمبيعات تذاكر نهائي السوبر الإسباني في جدة

يتوقع أن تتخطى مبيعات تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين...

Sat, 10 2026

وبهذا الفوز رفع البرشا رصيده من حيث عدد البطولات التي حققها في كأس السوبر إلى 16 بطولة، في الوقت الذي توقّف فيه الريال عند رصيده السابق 13 بطولة.

وتعتبر البطولة الحالية هي النسخة السادسة التي تقام قي السعودية، حيث سبق للريال تحقيقها 3 مرات، ليتساوى معه البرشا في عدد البطولات 3 مرات أيضاً.

التعريفات
ريال مدريدبرشلونةالسوبر الإسباني
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية