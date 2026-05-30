باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا والجائزة 25 مليون يورو

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق الأرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (3/4)، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في نهائي البطولة التي جرت على ملعب بوشكاش أربنا في بودابست.

تقدّر قيمة الأرسنال السوقية (1.23) مليار يورو، في حين تصل قيمة باريس سان جيرمان (1.21) مليار يورو، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وسيتسلّم لاعبو باريس سان جيرمان كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى جانب جائزة البطل المالية المقدّرة بـ (25) مليون يورو، فيما سيحصل لاعبو الأرسنال على الميداليات الفضية وجائزة الوصيف المالية (18.5) مليون يورو.

وبالعودة للقاء الذي شهد حضور 60 ألف مشجع، افتتح الأرسنال التسجيل عن طريق لاعبه هافرتز عند الدقيقة الـ(6)، في الوقت الذي نجح فيه باريس سان جيرمان من تعديل النتيجة بواسطة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عند الدقيقة الـ(65) من ركلة جزاء.

احتكم كلا الفريقين احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح لينتهي اللقاء بفوز الفريق الفرنسي (3/4).