انتهاء عقود نجوم بارزين في 2026 ينعش سوق الانتقالات المجانية

مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026، تتجه أنظار الأندية الأوروبية نحو سوق الانتقالات الصيفية، ليس فقط عبر الصفقات القياسية، بل أيضًا من خلال استغلال فرص التعاقد المجاني مع لاعبين بارزين تقترب عقودهم من الانتهاء، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبحسب البيانات، يتصدر إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، قائمة أغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 2026، بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو، وسط ترقب لمستقبله مع اهتمام عدد من الأندية الكبرى رغم احتمالات التجديد.

مسيرة حافلة بالألقاب

ويأتي خلفه مهاجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش بقيمة 35 مليون يورو، ثم لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا (27 مليون يورو)، الذي يقترب من إنهاء مسيرة حافلة بالألقاب مع النادي الإنجليزي.

وتضم القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل هاري ويلسون لاعب فولهام (25 مليون يورو)، وماركوس سينيسي مدافع بورنموث (22 مليون يورو)، وسط تكهنات بانتقاله إلى توتنهام.

تقليص تكاليف الانتقالات

كما تضم القائمة لاعبين مثل جوليان براندت من بوروسيا دورتموند، وأوسكار مينغويزا لاعب سيلتا فيغو، إضافة إلى أسماء ثقيلة ضمن أفضل 20 لاعبًا مثل جون ستونز، وليون غوريتزكا، وإيف بيسوما.

ويبرز في القائمة أيضًا نيمار الذي ظهر في المركز الـ 26، رغم تراجع قيمته السوقية إلى 10 ملايين يورو، ما يعكس تحولًا في مسار أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتعكس هذه القائمة تنامي أهمية سوق اللاعبين الذين انتهت عقودهم، في ظل سعي الأندية إلى تقليص تكاليف الانتقالات، مقابل استقطاب أسماء قادرة على إحداث تأثير فوري دون دفع رسوم شراء.