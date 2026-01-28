إنفاق قياسي لانتقالات اللاعبين في 2025 عند 13 مليار دولار

بلغ الإنفاق على انتقالات اللاعبين في 2025، نحو 13.08 مليار دولار، بعد أن سجل رقما تاريخيا يعد الأعلى بـ 24558 انتقالا دوليا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء.

وبحسب تقريره السنوي الذي نشره بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم، أكد "فيفا" أن عام 2025 شهد رقما قياسيا تاريخيا بتسجيل 86158 انتقالا دوليا في فئات الرجال والسيدات والهواة".

تخطت 10 مليارات دولار للمرة الأولى

وأضاف "للمرة الأولى على الإطلاق (عند الرجال)، تخطى إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات عتبة العشرة مليارات دولار، أي أكثر بنسبة 50% ممّا تم إنفاقه عام 2024 وأعلى بنسبة 35.6 من الرقم القياسي السابق المُسجّل عام 2023".

وتابع "أندية إنجلترا الأكثر إنفاقا وتحصيلا لرسوم الانتقالات في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال، حيث صرفت ما مجموعه 3.82 مليار دولار على الانتقالات الواردة، مقابل تلقيها 1.77 مليار دولار عن الانتقالات الصادرة".

فيفا"، أشار إلى أن الأندية البرازيلية جدول الترتيب الإجمالي لصفقات الانتقالات بواقع 1190 من الانتقالات الواردة و1005 على مستوى الانتقالات الصادرة.

نمو الإنفاق على كرة السيدات

وبالنسبة لكرة السيدات "واصلت الأندية الاستثمار بوتيرة متسارعة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 28.6 مليون دولار، وهو ما يُشكل أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق" إذ "يفوق المبلغ الإجمالي المسجل العام السابق بأكثر من 80%".

"فيفا"، رأى أن هذه الأرقام "تُظهر بوضوح مدى التقدم الملحوظ على مستوى لعبة السيدات، حيث يزداد عدد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة سنة بعد أخرى"، كاشفا "أن عام 2025 شهد ما لا يقل عن 2440 انتقالا دوليا في كرة قدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يُشكل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بحصيلة 2024".