دخل نادي الهلال السعودي، قائمة الأندية الـ20 في العالم الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في السعودية قبل 3 أيام، وذلك عقب تسجيل الجناح الدولي الهولندي كريسينسيو سامرفيل وإنفاقه حتى الآن 69.8 مليون يورو (298.9 مليون ريال).

ونجح الهلال في خطف الموهبة الهولندية (24 عاماً) القادمة من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 64.5 مليون يورو (276,2 مليون ريال)، وفقاً لآخر تحديثات منصة "ترانسفير ماركت" المختصة بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.

ودخل حراك الهلال الصيفي بـ11 لاعباً، مجموع قيمتهم السوقية 61.1 مليون يورو (261.9 مليون ريال)، منها 3 صفقات معلنه تفاصيلها المالية، هي: سامرفيل بـ64.50 مليون يورو، ومحمد السرنوخ 3 ملايين يورو، وصبري دحل 2.30 مليون يورو.

كما ضمن محمد العويس، وعبد الله العنزي في صفقتين حرة (انتقال مجاني)ـ ونواف الحبشي (قيمة غير معلنة)، إضافة لجواو كانسيلو، كايو سيزار، وعبد الله رديف، وعلي البليهي، ومحمد القحطاني "عودة من الإعارة".

وأصبح الهلال النادي السعودي الثاني بعد الأهلي الذي اقتحم القائمة بقيمة إنفاق بلغت 71.2 مليون يورو (305.1 مليون ريال)، حيث وقع الأهلي مع الجناح الدولي البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو بقيمة بلغت 39.3 مليون يورو (168.5 مليون ريال).

ويتصدر قائمة الأندية الأكثر صرفاً توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث أنفق 267 مليون يورو، يليه مواطنيه تشيلسي (257.4 مليون)، ومانشستر سيتي (175.20 مليون)، وبرايتون (126.40 مليون)، وأستون فيلا (105.50 مليون).

إيه سي ميلان الإيطالي حل سادساً منفقاً حتى الآن 105.35 مليون، يليهم ليفربول الإسباني (103.60 مليون)، وبايرن ميونخ الألماني (103.45 مليون)، وأتلتيكو مدريد الإسباني (102.00 مليون)، وبرشلونة الإسباني (102.00 مليون)، وسبورتينج لشبونة البرتغالي (101.28 مليون).

وكشفت قائمة ما بعد الـ100 الأكثر صرفاً تواجد أندية الاتحاد (16 مليونا)، والدرعية (4.60 مليون يورو)، والتعاون (2.15 مليون يورو)، والخلود (مليوني يورو)، والقادسية (935 ألف يورو)، إضافة لغياب النصر الذي لم يبرم حتى اليوم أي صفقة.