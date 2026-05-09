الهلال يتوّج ببطولة كأس الملك ويحصل على 10 ملايين ريال

حقق فريق الهلال لكرة القدم لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تجاوزه عقبة نظيره فريق الخلود (1/2) في نهائي البطولة التي جرت أحداثها على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتسلّم لاعبو الهلال كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة البطل المالية (10) ملايين ريال، في الوقت الذي حصل فيه لاعبو الخلود على الميداليات الفضية وجائزة الوصيف المالية (5) ملايين ريال.

اللقاء شهد حضور 55857 مشجعا في مدرجات "الجوهرة المشعّة". وافتتح الخلود التسجيل عن طريق اللاعب الأرجنتيني إنريكي عند الدقيقة الـ (4)، استطاع الهلال بعدها من تعديل النتيجة بواسطة اللاعب ناصر الدوسري عند الدقيقة الـ (42)، قبل أن يسجل زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الثالث عند الدقيقة الـ (47).

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى (10) القاب في بطولات كأس الملك، يأتي خلفه الأهلي بـ8 ألقاب، ثم الاتحاد بـ6، والنصر بـ5 ألقاب. وتضم قائمة الأبطال أيضا الشباب بـ3 ألقاب، والاتفاق بلقبين، فيما حقق كل من الوحدة والفيصلي والتعاون والفيحاء اللقب مرة واحدة لكل منهم.

