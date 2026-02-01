الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
الهلال وأتلتيكو مدريد .. تفعيل بند شراء ليوناردو بـ 40 مليون يورو

خالد دغريري
خالد دغريري من جدة
الأحد 1 فبراير 2026 19:57 |1 دقائق قراءة
الهلال وأتلتيكو مدريد .. تفعيل بند شراء ليوناردو بـ 40 مليون يوروليوناردو اقترب من الانتقال إلى أتليتكو مدريد.

تنتظر إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الفحص الطبي الذي سيخضع له البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم نادي الهلال السعودي، قبل التوقيع معه عقدا احترافيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لشبكة "ESPN".

إدارة الهلال، وافقت على انتقال ليوناردو على سبيل الإعارة للنادي الإسباني مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو، من أجل قيد لاعب بديل له في فترة الانتقالات الشتوية، يرجح أن يكون الفرنسي قادر ميتي لاعب نادي رين.

وتأتي رغبة ليوناردو الذي انضم للهلال قادماً من بنفيكا البرتغالي خوض تجربة احترافية جديدة من أجل إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي بضمه في نهائيات كأس العالم 2026.

بنزيمة وميتي

رفض الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال الحديث والتعليق على الأنباء التي تدور في الساعات الماضية حول اقتراب ناديه من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد.

وحول مشاركة ميتي في مواجهة الأهلي، أشار المدرب الإيطالي إلى أن الأمر لا يزال غير محسوم، موضحاً أن هناك بعض الإجراءات الإدارية التي لم تُستكمل بعد، ما يمنع تأكيد حضوره من عدمه في اللقاء.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم: "لا أود الحديث عن سوق الإنتقالات أو لاعبي الأندية الأخرى، كل تركيزنا منصب على لقاء الغد أمام الأهلي".

وأضاف: "كلنا ثقة بعمل الإدارة التي تعمل بشكل جدي وتعلم كافة احتياجات الفريق، ولا أفضل الحديث عن ملف التعاقدات في الوقت الحالي".

