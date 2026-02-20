"الهلال": صفقة بنزيما ليست تسويقية تجارية بل رياضية بحتة .. الهلال كان بحاجة لمهاجم

أكد الإسباني إستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، أن صفقة بنزيما ليست تسويقية تجارية بل رياضية بحتة، حيث إن الهلال كان بحاجة لمهاجم.

وقال خلال حوار موسع مع صحيفة "آس" الإسبانية، "ضاعفنا الإيرادات خلال عامين ونسير نحو الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية ممكنة في السعودية بفضل البيئة الضريبية وتنوع الموارد.

وأوضح، أن السعودية تشهد تحولاً جذرياً، وكرة القدم هي محورها، مضيفا "تركت مانشستر سيتي بعد 12 عاماً لألتحق بالنادي الوحيد الذي كنت سأختاره، الهلال مشروع رائع، ويحمل في طياته ضغطاً كبيراً لتحقيق الفوز، وهو أمر معتاد بالنسبة لي من جميع الأماكن التي عملت بها سابقاً".

وقال: "الهلال أكبر وأكثر طموحًا وريادةً وبروزًا مما كنت أتخيل، قبل أن أصل اليه كنت أعلم مسبقًا أنه أهم نادٍ، ولكن بمجرد وصولك إلى هنا، تدرك أنك تتحمل مسؤولية إدارة نادٍ ذي توقعات عالية للغاية، حيث يُتوقع الفوز في كل مباراة. علينا أن نضع الجماهير في صميم اهتمامنا، وأمرٌ أدهشني حقًا هو شغفهم".

الدوري السعودي غير "الصيني"

شدد كالزادا على أن النمو الذي يشهده الدوري السعودي قائم على حاجة فطرية لدى الجماهير لأنهم يعشقون كرة القدم بصدق، وقال "إنهم متعصبون لكرة القدم. ليس كما حدث عندما ذهبنا إلى الصين، حيث رأينا أن الدوري لم يلقَ رواجًا لعدم وجود قاعدة جماهيرية حقيقية. هذه مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ حقيقي. يُطلق على الهلال لقب ريال مدريد آسيا؛ إنه أهم نادٍ، ليس فقط في السعودية، بل في آسيا بأكملها".

وكونه من عمل برشلونة وهل يحب مناداة الهلال بريال مدريد آسيا، رد كالزادا "يعجبني هذا اللقب. لطالما حالفني الحظ بالعمل في أنديةٍ ساهمتُ فيها وشهدتُ نموها، وصولاً إلى الانتصارات. كما حدث في برشلونة عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في باريس، أو في مانشستر سيتي عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول 2023. وقد أسفر ذلك عن نموٍ كبيرٍ في الإيرادات، وهو ما نسعى إليه هنا أيضاً".

وقال "يكمن التحدي في جعل النادي مكتفياً ذاتياً بشكلٍ متزايدٍ من خلال توليد موارده الخاصة. في الواقع، ضاعفنا إيراداتنا في العامين الماضيين. نحن الآن في مصافّ أفضل 20 نادياً من حيث الإيرادات في آسيا".

النظام الضريبي في السعودية يساعد على التنافس بين الفرق

كالزادا أجاب على استمرار السعودية بالاستدامة في ظل الرواتب المدفوعة قائلا "بالتأكيد يمكن أن يكون الأمر مستدامًا. لا تنسَ أن النظام الضريبي يُساعد كثيرًا. فمع انعدام الضرائب، يُصبح الفريق أكثر تنافسية بمرتين ما يُمكن أن يكون عليه في أوروبا. صحيح أن هناك برنامجًا حكوميًا يُسهم في بعض التعاقدات مع اللاعبين، لكن الهلال يمتلك أيضًا موارده الخاصة وسبلًا لتوليد الدخل واستقطاب اللاعبين، لا يُموّلها هذا البرنامج الحكومي، بل من خلال الرعاية وبيع القمصان".

صفقة بنزيما رياضية بحتة

عن انضمام الفرنسي كريم بنزيما للهلال، قال كالزادا "نحن سعداء للغاية بانضمام بنزيما . إنها المرة الأولى التي يلعب فيها لاعب حائز على جائزة الكرة الذهبية هنا، التأثير مذهل من حيث الشهرة والتغطية الإعلامية والجانب التجاري.. إنها ليست صفقة إستراتيجية من وجهة نظر تجارية، بل هي صفقة رياضية بحتة. اتُخذ القرار من منظور رياضي، إذ أردنا ضم مهاجم من الطراز الرفيع. ونحن نرى النتائج بالفعل".

كالزادا جدد تأكيدة على إيمانه بنمو الدوري السعودي، وقال "إنه مشروعٌ راسخٌ ومستدام. لدينا كأس العالم 2034 على الأبواب، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الأخرى التي تُقام في البلاد حتى ذلك الحين. من شأن الدفعة التي سيُوفرها استقطاب هؤلاء اللاعبين أن تُحفز عوامل أخرى، وتدفع الفرق نحو توليد مواردها ودخلها تدريجيًا، بما يتجاوز مجرد استقطاب مزيد من اللاعبين. ولتطوير كرة القدم السعودية، يُساعد التدريب مع لاعبين مثل بنزيما على نموها أيضًا. فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهذا واضح".

وأضاف "تاريخيًا، يتمتع الهلال بأقوى حضور في المنتخب الوطني. وقد تألف التشكيل الأساسي للفريق الشهير الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 بالكامل من لاعبي الهلال".