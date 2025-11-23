الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
 يعد ميدان الجنادرية للهجن أحد أعرق الميادين السعودية التاريخية، التي يتجاوز عددها 24 ميداناً، ومقرا لثامن بطولات ومهرجانات الموسم الجاري، التي يقيمها وينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وفقاً لتقويم الموسم الرياضي 2025/2026.

وبدأ موسم الاتحاد السعودي للهجن بإقامة سباق المفاريد، تلاه موسم الطائف، ثم مهرجان ولي العهد للهجن، يليه سباق اليوم الوطني 95، وسباقات الميادين، وكأس الاتحاد السعودي، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، على أن تنطلق منافسات كأس وزارة الرياضة في نسختها الخامسة خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل.

وشهدت بطولات ومهرجانات الموسم إقامة أكثر من 1500 شوط، من بينها أشواط للراكب البشري (للرجال والسيدات)، في عدة مناطق ومدن ومحافظات سعودية، شاركت فيها أكثر من 25 ألف مطية من دول مختلفة في جميع قارات العالم، وبمجموع جوائز تجاوزت 250 مليون ريال.

ونجح الاتحاد في تنظيم مهرجانات وبطولات كبرى شهدت زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين والملاك والمضمّرين، ومن عدة دول أبرزها مهرجان ولي العهد الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان لسباقات الهجن في العالم.

كما عمل الاتحاد على تنظيم وحوكمة سباقات الهجن، وتوفير بيئة مثالية للميادين والملاك والمشاركين، واستخدام أحدث الأنظمة التقنية في إدارة السباقات، ما يضمن أعلى معايير الجودة والشفافية، وأسهم في رفع مستوى الاحترافية في هذه الرياضة.

ويهدف الاتحاد إلى الارتقاء برياضة سباقات الهجن إلى معايير عالمية من خلال تنظيم بطولات كبرى بمواصفات احترافية، وهو ما يعزز مكانة السعودية على الخريطة الرياضية العالمية، إضافةً إلى نشر الرياضة في السعودية من خلال إقامة السباقات في مناطق مختلفة، ما يسهم في توسيع قاعدة ممارسيها واستهداف فئات عمرية جديدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأظهرت مشاركة المرأة في سباقات الهجن اهتمام القيادة الرشيدة بتمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات التراثية، وإتاحة المجال لها للمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على تراثه.

