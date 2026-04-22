النصر يتأهل إلى نهائي "آسيا 2" ويؤمّن 7.6 مليون ريال من العوائد

ضمن فريق النصر السعودي لكرة القدم الحصول على 2.03 مليون دولار (7.6 مليون ريال)، بعد بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2 إثر فوزه على الأهلي القطري، وفق لائحة المكافآت المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاءت هذه العوائد نتيجة مزيج من رسوم المشاركة ومكافآت الأداء والتقدم في الأدوار الإقصائية، حيث حصل النصر على 300 ألف دولار كرسوم مشاركة، إضافة إلى 250 ألف دولار مكافآت لخمسة انتصارات، و80 ألف دولار مقابل التأهل إلى دور الـ16، و160 ألف دولار لبلوغ ربع النهائي، و240 ألف دولار للوصول إلى النهائي.

1.5 مليون دولار للبطل

ومن المقرر أن يحصل طرفا النهائي على مليون دولار لكل منهما، مع مكافأة إضافية قدرها 1.5 مليون دولار للبطل المتوج باللقب، ما يعزز الحافز المالي للمنافسة على البطولة القارية المستحدثة.

النصر سيلعب المباراة النهائية أمام غامبا أوساكا الياباني، الذي تأهل بعد فوزه على بانكوك يونايتد بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن دوري أبطال آسيا 2.

العلامة الكاملة للنصر

النصر تأهل بعد أن حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات (18 نقطة)، قبل تجاوز أركاداغ في ثمن النهائي، ثم التفوق على الوصل برباعية نظيفة في ربع النهائي، وصولًا إلى تخطي الأهلي القطري في نصف النهائي، ليعزز موقعه كأبرز المرشحين للفوز بالنسخة الثانية من البطولة.