المنتخب السعودي يقفز 18 مركزا في قوة العلامة التجارية 2026

قفز المنتخب السعودي لكرة القدم، 18 مركزا في تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) للمنتخبات الوطنية، ليحل في المركز الـ 21 عالمياً، وفي المركز الثاني عربيا وقاريا، وفق تقرير Brand Finance الصادر في فبراير الجاري.

وكشف التقرير الدولي عن تصدر المنتخب الأرجنتيني القائمة على مستوى العالم بـ 90.7 من 100 درجة، محققاً قفزة تاريخية بفضل زخم إنجازاته العالمية والقارية الأخيرة.

فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني (88.1 درجة)، ألمانيا في المركز الثالث (85.3 درجة)، فرنسا في المركز الرابع (82.9 درجة)، وإنجلترا في المركز الخامس (81.4 درجة).

المغرب جاءت الـ 11 عالمياً والأول عربيا (66.1 درجة)، ثم السعودية 21 عالميا والثاني عربيا (63.4 عالميا)، قطر 25 عالميا والثالث عربيا (62.2 درجة)، مصر 27 عالميا والرابع عربيا (61.5 درجة)، الجزائز 29 عالميا والخامس عربيا (60.5 درجة).

أوضح التقرير، أن التصنيف لا يعتمد على النتائج الفنية للمباريات فحسب، بل يستند إلى مؤشر قوة العلامة التجارية الذي يحلل الاستثمارات التسويقية، وحقوق الملكية لدى أصحاب المصلحة، والأداء التجاري للمنتخبات كعلامات تجارية مستقلة.

ويعتمد التقرير على نظام تنقيط دقيق يُعرف بمؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، حيث يتم تقييم كل منتخب بناءً على الاستثمار التسويقي، حقوق الملكية لدى الجماهير، والأداء التجاري، والنقاط من 100 درجة، وخلال التصنيف يتم تحويل النقاط إلى رتب مشابهة للتصنيف الائتماني.

وحصلت الأرجنتين على رتبة AAA+، وهي أعلى رتبة ممكنة لقوة العلامة التجارية.

وعن سبب ترتيب المنتخب السعودي في المركز 21 عالمياً في "قوة العلامة التجارية" لمؤسسات كرة القدم الوطنية، عزا التقرير ذلك إلى النمو المتسارع في الاستثمار في القوة الناعمة الرياضية، إضافة إلى أن السعودية سجلت قفزة في مؤشر "التأثير" و"السمعة الدولية" نتيجة استراتيجيات رؤية 2030، وهو ما انعكس على قوة علامة المنتخب التجارية لتأتي مباشرة بعد المغرب.

وأظهر ترتيب المنتخب السعودي تقدما كبيرا، حيث كان يحتل المركز 45 في عام 2022، المركز 42 عالمياً في 2023، المركز 39 في عام 2024، المركز 39 في عام 2025، والقفزة الكبرى في العام الجاري، حيث سجلت العلامة التجارية نمواً في مراكز القوة بنسبة 53% منذ 2022.