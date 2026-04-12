الملاعب السعودية تقترب من حاجز مليوني مشجع بفارق 60 ألفا

تقترب الملاعب السعودية من حاجز مليوني مشجع بفارق 60 ألفا، وذلك في 246 مباراة من دوري روشن السعودي في النسخة الحالية، حتى نهاية الجولة 28، وفقاً لإحصائيات "ترانسفير ماركت" العالمي.

ولعبت مباريات المسابقة على 18 استادًا ومعلبًا ومدينة رياضية في 12 مدينة ومحافظة سعودية، حيث استضافت الرياض مباريات الهلال، النصر، الشباب، والرياض، جدة مباريات (الأهلي والاتحاد)، بريدة مباريات (التعاون والخلود).

وذلك إلى جانب الدمام مباريات (الاتفاق والخليج)، الأحساء مباريات (الفتح)، نجران مباريات (الأخدود)، خميس مشيط مباريات (ضمك)، المجمعة مباريات (الفيحاء)، الرس مباريات (الحزم)، تبوك مباريات (نيوم)، وعنيزة مباريات (النجمة).

واستحوذت أندية الأهلي، النصر، الاتحاد، الهلال، على حصة الأسد من الحضور الإجمالي بنسبة تجاوزت 60%، حيث تصدر الأهلي قائمة الأكثر حضوراً بـ 355,946 مشجعاً عبر ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وبمتوسط بلغ 25,425 مشجعاً للمباراة الواحدة.

فيما جاء الاتحاد منافسه التقليدي في المرتبة الثانية بـ 300,840 مشجعاً، مسجلاً متوسطاً بلغ 21,489 مشجعاً في المباراة الواحدة.

ورغم السعة الاستيعابية المحدودة لملاعبهما، حقق الهلال والنصر أرقاماً مميزة، حيث حل الهلال ثالثاً بإجمالي 269,210 مشجعين عبر "المملكة أرينا"، وبنسبة إشغال للمدرجات بلغت 59.8%، تبعه النصر رابعاً بـ 248,186 مشجعاً في ملعب "الأول بارك"، مسجلاً واحدة من أعلى نسب الإشغال بين الكبار بـ 76.4%.

وبلغ متوسط الحضور للمباراة الواحدة في الدوري 7,884 مشجعاً، فيما حقق ضمك أعلى نسبة إشغال للمدرجات في الدوري بـ 93.5%، يليه التعاون بـ 78.4%.