المكسيك يكسب جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026.. والحكم يشهر 3 بطاقات حمراء

تغلّب منتخب المكسيك لكرة القدم على نظيره منتخب جنوب إفريقيا (0/2) في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي جرت أحداثها على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تبلغ قيمة المكسيك السوقية (191.8) مليون يورو، وتصل قيمة منتخب جنوب إفريقيا السوقية (49.2) مليون.

بهذا الفوز، نجح المكسيك في تحقيق أول انتصار له في افتتاح نهائيات كأس العالم بعد أن فشل في 6 نسخ ماضية شهدت تواجده في لقاءات الافتتاح حيث خسر في 4 لقاءات وتعادل في لقاءين.

وبالعودة إلى اللقاء الذي شهد حضور نحو (80) ألف مشجع افتتح المكسيكي جوليان كينيونيس مهاجم فريق القادسية السعودي وهداف دوري روشن للمحترفين أهداف منتخب بلاده عند الدقيقة الـ(9)، وأضاف زميله خيمنيز الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(67)، وشهد اللقاء إشهار البطاقة الحمراء في وجه كل من سيثول و زواني من جنوب إفريقيا وسيزار من المكسيك.

سبق اللقاء حفل الافتتاح والذي شاهده الملايين وجاء فيه عديد من الفقرات الفنية التي كانت مزيجا ما بين الثقافة المحلية والإيقاعات العالمية.

وقدمت المغنية الكولومبية شاكيرا إلى جانب النيجيري بورنا بوي الأغنية الرسمية لهذه البطولة "داي داي" في عرض جمع بين موسيقى البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.