أكد تشافي فيلاجوانا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، أنه "لا مستقبل للنادي مع خوان لابورتا على رأس القيادة"، مطالبًا "بالتوقف عن خداع وتضليل الأعضاء"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

فيلاجوانا، سعى إلى تبديد الشكوك، ولا سيما تلك المتعلقة بالوضع المالي، التي خلّفتها الجمعية العمومية الأخيرة للنواب.

ولهذا الغرض، رافقه الخبير الاقتصادي الشهير، جوردي ميركادر، لتوضيح الأرقام.

فيلاجوانا، الذي أكد عدم نيته الانضمام إلى أي مرشح حزبي ضد لابورتا - "أنا فقط أحب فيلم فرانكشتاين" - كان حازمًا ومنتقدًا بشدة لإدارة لابورتا خلال سنواته الخمس في المنصب.

وتابع "إذا كنت تريد الشفافية، فعليك شرح كل شيء، يجب أن تتحلى بالشجاعة لتقول إن الأمور تتحسن، لو لم يتم الاستحواذ على الأصول، وهو ما لم يخلقه لابورتا بالمناسبة، لازداد الدين مليارًا خلال هذه السنوات الخمس، حتى لو كان أدائي سيئًا، لما خسرت مليارًا".

وأعرب عن أسفه الشديد لمعاملة مجلس الإدارة الحالي للأعضاء: "لقد نسي النادي أمر الأعضاء، أولويات لابورتا تكمن في مكان آخر، وبالتأكيد ليس مع الأعضاء، إنهم يختبئون ويشوهون الحقائق ويكذبون، يجب أن يكون لابورتا قدوة حسنة، برشلونة ليست ملكه؛ بل ملك الأعضاء، والأعضاء يستحقون الاحترام، لقد كان يكذب لسنوات".

رفض طريقة رحيل ميسي وأكد أن العذر مالي

فيلاجوانا، الذي أعلن عن آخر المستجدات بشأن ترشحه للانتخابات المقررة في 27 نوفمبر الجاري، أعرب عن رفضه القاطع لطريقة رحيل ليو ميسي: "كان عذر رحيل ميسي ماليًا، لم نستطع الاحتفاظ بأفضل لاعب في العالم، فليخبرنا لابورتا السبب الحقيقي لرحيله، ما أؤكده تمامًا هو أنه يجب ترك ليو وشأنه وعدم استغلاله".

وبخصوص ما إذا كان يخشى التعرض للوصم لكونه عضوًا في مجلس إدارة بارتوميو، أشار إلى أنه "يمكنهم أيضًا الحديث عن ماض كلاعب كرة قدم محترف، أو في كرة الصالات، أو في قيادة كرة القدم النسائية أو كرة القدم للشباب".

وكان استنتاج المرشح متشائمًا بقدر ما كان حاسمًا: "لا مستقبل لبرشلونة مع لابورتا على رأس القيادة".

من جانبه، تضمن عرض جوردي ميركادر عدة نقاط رئيسية، من بينها خسارة الاستثمار في "جوهرة التاج": "انتقل استثمار لا ماسيا من 40 مليونًا إلى 25 مليونًا فقط".

وأكد أيضًا أن "الرافعة المالية هي كناية لم أسمعها خلال 30 عامًا من مسيرتي المهنية، إنها بيع واضح للأصول، لا أكثر ولا أقل".