تبلغ إجمالي مساحة الأرض التي ستحتضن مقر النادي الأهلي الجديد شمال مدينة جدة نحو 250 ألف متر مربع، وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" البرتغالي روي بيدرو باراز المدير الرياضي في النادي.

وقال: "مقر النادي الجديد سيكون جاهزا في 2028 وسيشمل تدريبات فريق كرة القدم بكافة فئاته بدءاً من الفريق الأول والفئات السنية وصولاً إلى الفريق النسائي وسيحتوي على كافة الإمكانيات التي ستساعد اللاعبين على التطوير بشكل جيد".

استبعاد الخلاف بين توني والمدرب يايسله

بيدرو، استبعد وجود أي خلافات بينه وبين المدرب الألماني ماتياس يايسله، مؤكداً أنه على وفاق تام معه.

وقال: "فور وصولي إلى جدة لم ألتق بماتياس وبعد شهر من وصولي تواصلنا كثيراً ونتناقش في كافة الأمور الفنية التي تساعدنا في النجاح ونحن على وفاق كبير فيما بيننا إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية".

ورفض روي بيدرو التعليق على الأنباء التي تتحدث عن عودة المهاجم الإنجليزي إيفان توني إلى بلاده، مشدداً على أنه مهاجم دولي كبير سجل العديد من الأهداف مع منتخب بلاده والأندية التي لعب فيها والتي كان آخرها الأهلي.

وقال: "توني لديه 11 هدفاً في هذا الموسم، تم استبعاده في نزال الاتحاد الأخير في لقاءات الدوري وكان قراراً فنيا رغبة من الجهاز الفني في تطبيق نهج تكتيكي في اللقاء فقط".

الأهلي يعمل على توحيد المدرسة التدريبية

وأضاف: "نعمل بشكل كبير في الأهلي لتوحيد المدرسة التدريبية في الفريق الأول والفئات السنية وأيضاً الفريق النسائي"، مبينا بأن الجهاز الفني يعمل بشكل كبير على تحسين الجانب الهجومي للوصول إلى معدل تهديف عال.

وقال: "البعض يتحدث عن ضعف الشق الهجومي وينسى القوة التي يمتلكها الأهلي في الجانب الدفاعي، وبالنسبة للجانب الهجومي هناك عمل كبير يقوم به المدرب ولا ننسى لدينا لاعبون كثيرون يتميزون في التهديف إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان وجالينيو وميلوت".