يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر غداً، على أرضية ملعب هيوستن الأمريكية، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للأخضر السعودي الساعي لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ 32، بعد أن حصد نقطة واحدة من تعادله الافتتاحي المثمر أمام أوروغواي (1/1) في ميامي، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام إسبانيا برباعية نظيفة في أتلانتا.

وتحمل هذه المواجهة جملة من الأرقام القياسية للصقور الخضر، التي رصدتها "الاقتصادية"، حيث يسجل الأخضر الظهور رقم 741 في مجمل مسيرته الكروية الدولية منذ التأسيس وخوض أول مباراة رسمية عام 1957، فيما يدخل منتخب الرأس الأخضر السجل التاريخي للكرة السعودية ليصبح المنافس رقم 128 الذي يواجهه الأخضر عبر تاريخه، في أول لقاء يجمع بين الطرفين على الإطلاق.

كما تمثل المباراة المحطة رقم 22 للسعودية في تاريخ مشاركاتها السبع ببطولات كأس العالم منذ نسخة أمريكا 1994، ويعد اللقاء هو السادس للسعودية أمام المنتخبات الإفريقية في تاريخ المونديال، ويمتلك الأخضر سجلاً قوياً أمام القارة السمراء بانتصارين (على المغرب 1994، ومصر 2018) وتعادلين وخسارة وحيدة.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" مفارقات مثيرة؛ حيث يتفوق منتخب الرأس الأخضر في القيمة السوقية الإجمالية بواقع (54.50 مليون يورو) مقابل (40.68 مليون يورو) للمنتخب السعودي، مدعوماً بامتلاكه 26 لاعباً محترفاً في الملاعب الأوروبية والخارجية، في المقابل يعتمد الأخضر كلياً على نجوم دوري روشن المحلي باستثناء لاعب محترف واحد.

ويصطدم الاستقرار الفني الطويل لمدرب الرأس الأخضر "بوبيستا" المستمر في منصبه منذ عام 2020، بالطموح المتجدد لليوناني جورجوس دونيسالذي تولى قيادة الأخضر أخيرا في أبريل الماضي 2026 الخبير بأسرار الكرة السعودية.