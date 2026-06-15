"القروش الزرقاء" يفاجئون إسبانيا بنموذج الاحتراف الكامل خارج الحدود

يعد منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي لكرة القدم، واحدا من 6 منتخبات في العالم جميع لاعبيه ينشطون خارج المسابقات الكروية المحلية، حيث لفت المنتخب الذي يحب جمهوره مناداته بـ"القروش الزرقاء"، الأنظار اليوم بتعادله مع منتخب إسبانيا 0/0 لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.

وأثبت المنتخب الذي يبلغ سكان بلده حالياً 529,636 نسمة وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2026، ويعتمد اقتصاده بشكل أساسي على قطاع الخدمات والسياحة، والتي تشكل وحدها أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قوة نموذج "الاحتراف الكامل" خارج الحدود، حيث كشفت قائمة المنتخب الرسمية أن جميع لاعبي القائمة الـ26 ينشطون في دوريات أوروبية وعالمية، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 54.50 مليون يورو، وفقاً لـ"ترانسفير ماركت"، دون وجود أي لاعب من الدوري المحلي.

ويقف في حراسة المرمى 3 محترفين بقيمة إجمالية تبلغ 1.40 مليون يورو، فيما يمثل الخط الخلفي القوة المالية الضاربة للمنتخب بقيمة تبلغ 33.10 مليون يورو.

خط الوسط يضم 6 لاعبين بلغت قيمتهم الإجمالية 9.60 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية لخط الهجوم 10.40 مليون يورو موزعة على 9 لاعبين.

وحقق " القروش الزرقاء" أفضل تصنيف عالمي في تاريخه، المركز الـ27 عالمياً، وكان ذلك في فبراير من 2014، ونجح في صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية بالمركز الأول إفريقياً في مارس 2016.

أسوأ تصنيف تاريخي كان تراجعه إلى المركز الـ182 عالمياً في 2000، ويتواجد حالياً في المركز الـ67 عالمياً بالتزامن مع مشاركته المونديالية الحالية لعام 2026.