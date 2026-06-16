"القدية" موطن عالمي للتنس .. 30 ملعبا يتسع لـ33 ألف متفرج

تسعى السعودية إلى تعزيز حضورها على خريطة التنس العالمية عبر إطلاق “مركز التنس الوطني” في مدينة القدية، الذي صُمم ليكون وجهة متكاملة لاستضافة البطولات الدولية وتطوير المواهب المحلية وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، ضمن جهود المملكة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة.

ويقع المركز في مدينة القدية، عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في المملكة، ويُعد أكبر مرفق متخصص بالتنس في المنطقة، إذ يضم 30 ملعباً، منها 28 ملعباً بأرضية صلبة وملعبين ترابيين، وفق معايير رابطة محترفي التنس (ATP) ورابطة محترفات التنس (WTA) والاتحاد الدولي للتنس (ITF).

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن المركز يمثل ركيزة مهمة لتطوير رياضة التنس في المملكة، ويعكس الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بنية تحتية متقدمة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وصولاً إلى الاحتراف.

منشأة بسعة 33 ألف متفرج

يضم المركز ملعباً رئيسياً يتسع لـ15 ألف متفرج ومزوداً بسقف قابل للإغلاق، إلى جانب ملعب ثانٍ بسعة 5 آلاف متفرج وملعب ثالث بسعة ألفي متفرج.

كما يضم ساحة متعددة الاستخدامات تتسع لـ8 آلاف متفرج لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والحفلات الموسيقية، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمجمع إلى نحو 33 ألف متفرج.

ويشمل المشروع 6 ملاعب مخصصة للمباريات، و6 ملاعب داخلية، و14 ملعباً للتدريب، ما يجعله من أكبر منشآت التنس الحديثة على مستوى المنطقة.

تطوير المواهب السعودية

قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله الداود إن المركز يجسد رؤية القدية في تطوير وجهات عالمية المستوى للرياضة والترفيه، مؤكداً أن المشروع سيخدم مختلف فئات المجتمع، من اللاعبين المحترفين إلى الهواة والعائلات.

وأضاف أن المركز سيسهم في استقطاب أبرز نجوم اللعبة والبطولات الدولية، إلى جانب توفير بيئة متكاملة لتطوير المواهب السعودية وتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة التنس.

ولا يقتصر دور المركز على استضافة المنافسات الرياضية، إذ يضم مركزاً للتدريب عالي الأداء، وصالة رياضية متطورة، ومرافق للعلاج الطبيعي والاستشفاء، إلى جانب برامج مجتمعية تهدف إلى نشر اللعبة بين مختلف الفئات العمرية.

ومن بين هذه المبادرات برنامج “التنس للجميع”، الذي يستهدف تعريف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة برياضة التنس، في إطار جهود توسيع قاعدة الممارسين وإعداد جيل جديد من اللاعبين واللاعبات.

تصميم مستوحى من جبال طويق

يتولى تصميم المشروع شركة “بوبولوس” العالمية، فيما يستلهم طابعه المعماري من تضاريس جبال طويق المحيطة، عبر واجهات خضراء متدرجة تنسجم مع البيئة الطبيعية للمنطقة.

ويُعد مركز التنس الوطني أحد أبرز المشاريع الرياضية التي يجري تطويرها في القدية، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحويل المدينة إلى وجهة عالمية للرياضة والترفيه والثقافة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.