القادسية يستقطب الكرواني بلا مقابل.. وقيمته السوقية 15 مليون يورو

تعاقد نادي القادسية السعودي مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني بعقد يمتد حتى 2029، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أوتريخت الهولندي.

تبلغ قيمة اللاعب سفيان السوقية (15) مليون يورو، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات النادي الشرقي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، مستفيداً من سوق اللاعبين غير المرتبطين بعقود، لضم أحد أبرز الأظهرة في الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي.

وتواترت أنباء إعلامية بأن القادسية توصل إلى اتفاق مع اللاعب للانضمام إلى فريقه بدءاً من الصيف الجاري بعد نهاية ارتباطه التعاقدي مع أوتريخت.

وخاض الكرواني (25 عاماً) 50 مباراة مع الفريق الهولندي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة، ما جعله من بين أكثر المدافعين مساهمة في الجانب الهجومي.

وبدأ اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، مسيرته في أكاديمية نيميجن قبل تصعيده إلى الفريق الأول، لينتقل بعدها إلى أوتريخت في صيف 2023.

ويمتاز الكرواني بالسرعة والقوة البدنية، كما سبق له تمثيل المنتخب المغربي الأول في 5 مباريات منذ استدعائه للمرة الأولى 2021.