الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.43
(1.42%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة139.4
(-0.29%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين128
(0.00%) 0.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.5
(-0.25%) -0.30
شركة دراية المالية5.19
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب35.2
(-0.68%) -0.24
البنك العربي الوطني21.52
(-0.09%) -0.02
شركة موبي الصناعية10.9
(-3.54%) -0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.12
(-0.41%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.78
(0.62%) 0.11
بنك البلاد26.82
(-1.03%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل9.98
(0.40%) 0.04
شركة المنجم للأغذية52.3
(0.38%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.41
(2.24%) 0.25
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.05
(-2.07%) -1.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية146.4
(0.97%) 1.40
شركة الحمادي القابضة26.5
(-0.75%) -0.20
شركة الوطنية للتأمين12.55
(2.03%) 0.25
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.83
(1.99%) 0.27
البنك الأهلي السعودي41.9
(0.19%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.64
(-2.91%) -1.04
الرياضة

رينارد يرغب بالرحيل عن الأخضر لقلة مشاركة المحليين

إبراهيم بن محمد من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 9:22 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
يقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من إنهاء عقده مع المنتخب السعودي لكرة القدم بطلب شخصي، وفقا لـ "ليكيب" الفرنسية.

الصحيفة أوضحت، أن رينارد يرى أن مغامرته قد وصلت إلى نهايتها قبل أشهر قليلة من نهايات كأس العالم 2026، مبينة أنه رغم منح رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل كامل للثقة للمدرب الفرنسي، إلا أن رينارد يسعى للرحيل بعد قيادة الفريق للتأهل للمونديال".

‏رينارد قال للمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم "كيف يمكنني تحقيق النتائج بينما أفضل اللاعبين السعوديين على مقاعد البدلاء في أنديتهم ولا يشاركون، في السابق كانوا يلعبون في أندية أقل قوة، لكنهم كانوا يشاركون بانتظام".

تعد فترة رينارد مع الأخضر الأطول لمدرب أجنبي في تاريخ اتحاد الكرة، حيث استلم المهمة في يوليو 2019 واستمر في ولايته الأولى حتى مارس 2023، قبل أن يعود مجددا في أكتوبر 2024 لإكمال المهمة.

خلال مسيرته، قاد الأخضر في أكثر من 45 مباراة رسمية وودية، محققا 20 انتصارا، كان أبرزها الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

اتسمت فترة المدرب الفرنسي بالاستقرار الفني والنجاح في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بصدارة المجموعة الآسيوية، مقدما كرة قدم متطورة دفاعيا وهجوميا.

التعريفات
السعوديةالمنتخب السعوديكأس العالم
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية