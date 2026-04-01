رينارد يرغب بالرحيل عن الأخضر لقلة مشاركة المحليين

يقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من إنهاء عقده مع المنتخب السعودي لكرة القدم بطلب شخصي، وفقا لـ "ليكيب" الفرنسية.

الصحيفة أوضحت، أن رينارد يرى أن مغامرته قد وصلت إلى نهايتها قبل أشهر قليلة من نهايات كأس العالم 2026، مبينة أنه رغم منح رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل كامل للثقة للمدرب الفرنسي، إلا أن رينارد يسعى للرحيل بعد قيادة الفريق للتأهل للمونديال".

‏رينارد قال للمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم "كيف يمكنني تحقيق النتائج بينما أفضل اللاعبين السعوديين على مقاعد البدلاء في أنديتهم ولا يشاركون، في السابق كانوا يلعبون في أندية أقل قوة، لكنهم كانوا يشاركون بانتظام".

تعد فترة رينارد مع الأخضر الأطول لمدرب أجنبي في تاريخ اتحاد الكرة، حيث استلم المهمة في يوليو 2019 واستمر في ولايته الأولى حتى مارس 2023، قبل أن يعود مجددا في أكتوبر 2024 لإكمال المهمة.

خلال مسيرته، قاد الأخضر في أكثر من 45 مباراة رسمية وودية، محققا 20 انتصارا، كان أبرزها الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

اتسمت فترة المدرب الفرنسي بالاستقرار الفني والنجاح في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بصدارة المجموعة الآسيوية، مقدما كرة قدم متطورة دفاعيا وهجوميا.