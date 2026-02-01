العامري يتوج بـ "سيف السعودية" في مهرجان الهجن ويحصد 3 ملايين ريال

توج الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الملاك الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة، حيث أقيمت اليوم الأحد أربعة أشواط على مسافة 6 كيلومترات، بمشاركة 65 مطية.

وتجاوزت الجوائز المالية 75 مليون ريال تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة التي شارك فيها المتسابقون من 11 دولة.

الأول الغزال

وجاءت نتائح أشواط اليوم الختامي على النحو التالي: الشوط الأول "زمول ـ عام"، فازت بلقبه المطية "الغزال" بتوقيت بلغ 12:40.253 دقيقة، حيث توّج المالك الإماراتي محمد المهيري بالبندق ودرع المضمر.

أما الشوط الثاني "زمول ـ مفتوح"، ففازت بلقبه المطية "نهاب" بتوقيت بلغ 12:33.278 دقيقة، حيث توّجت هجن الرئاسة الإماراتية، والمضمر حمدان المهيري بالبندق والدرع.

وفازت بلقب الشوط الثالث "حيل ـ عام" المطية "عاليه" بتوقيت بلغ 12:27.890 دقيقة، حيث توّج المالك الإماراتي أحمد الخبيلي بالسيف والدرع.

فيما فازت بلقب الشوط الرابع "حيل ـ مفتوح" المطية "الهابه" بتوقيت بلغ 12:17.193 دقيقة، حيث توّجت هجن الشحانية القطرية بالسيف والمضمر فاران المري بالدرع.

وتوّج المالك الإماراتي حمد العامري بـ "سيف السعودية" عقب نجاحه بجمع 196.5 نقطة، وحصل على مبلغ 3 ملايين ريال.

21.6 ألف مطية

مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، سجل مشاركة قياسية تجاوزت 21,604 مطايا خلال النسخ الثلاث.

بلغ عدد المطايا المشاركة في النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير 2024 نحو 6,869 مطية، قبل أن يرتفع العدد في النسخة الثانية إلى 7,300 مطية، محققاً زيادة قدرها 431 مطية، وبنسبة نمو بلغت 6.3% مقارنة بالنسخة الافتتاحية.

وفي النسخة الثالثة، التي اختتمت منافساتها اليوم على أرض ميدان الجنادرية لسباقات الهجن في الرياض، واصل المهرجان مسار النمو بتسجيل 7,435 مطية، بزيادة 135 مطية عن النسخة الثانية، وبنسبة نمو بلغت 1.8%، وهو ما يعكس استقرار مستوى المشاركة والمحافظة على الزخم التصاعدي.

وبلغ إجمالي عدد المطايا المشاركة في النسخ الثلاث 21,604 مطايا، محققاً نمواً تراكمياً بنسبة 8.3% مقارنة بالنسخة الأولى، ومؤكداً تحوّل المهرجان إلى أيقونة عالمية مستقرة لرياضة الهجن.

200 مليون ريال

وبحسب خبراء وملاك مشاركين في المهرجان، تجاوزت القيمة السوقية للهجن المشاركة في الحفل الختامي 200 مليون ريال.

وانطلقت في الـ 23 من يناير الماضي، منافسات النسخة الثالثة على ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة 5 فئات معتمدة إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري "للسيدات والرجال"، وأشواط "المزاين" ضمن الفعاليات المصاحبة.

وشاركت في الأشواط الختامية 65 مطية، بواقع 16 مطية في الشوط الأول (زمول ـ عام)، 13 مطية في الشوط الثاني (زمول ـ مفتوح)، 20 مطية في الشوط الثالث (حيل ـ عام)، و16 مطية في الشوط الرابع (حيل ـ زمول)، متوسط القيمة السوقية للمطية الواحدة من 2.5 إلى 4 ملايين ريال.

وخصصت اللجنة المنظمة مبلغ 14.4 مليون ريال جوائز الأشواط الأربعة الختامية، حيث يتوج بطل شوط (زمول ـ عام) وبطل شوط (زمول ـ مفتوح) على مليوني ريال إضافة لـ "البندق"، فيما يحصل بطل شوط (حيل ـ عام)، و(حيل ـ مفتوح) على 2.5 مليون ريال إضافة لـ "السيف".