الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرياضة

بلغت تكلفة رسوم طعن نادي الهلال على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، إثر امتناعه عن المشاركة في السوبر السعودي الذي لعب في هونج كونج، 53.5 ألف ريال.

في الـ 5 من أغسطس الماضي، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة مالية على الهلال قدرها 500 ألف ريال، إضافة لحرمانه من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم المقبل، وحرمانه من أي مبالغ مالية مخصصة للمسابقة.

الهلال، بادر بالطعن على قرارات لجنة الانضباط لدى لجنة الاستئناف التي قامت هي بدورها بإصدار قرارات عدة من بينها: إلزام النادي الأزرق بدفع 500 ألف ريال واحتساب الفريق خاسراً أمام نظيره القادسية (3/0) مع حرمانه من المشاركة في أول مسابقة خروج مغلوب يستحق المشاركة فيها في الموسم التالي، وكذلك حرمانه من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة، مع مصادرة رسوم الاستئناف.

وعلمت "الاقتصادية" أن رسوم التسجيل بلغت 5 آلاف ريال، الرسوم الإدارية 10 آلاف ريال، أتعاب المحكم 30 ألف ريال، أتعاب الوسيط 5 آلاف ريال، أتعاب الخبير 2.5 ألف ريال، أتعاب أمين السر ألف ريال.

