يشهد ميدان الهجن في محافظة الطائف، السبت، نهائي سباق المفاريد الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، بإجمالي جوائز تتجاوز 2.5 مليون ريال، موزعة على 156 شوطًا أقيمت على 3 مراحل، في افتتاح موسم سباقات الهجن 2026-2027.

24 شوطًا و4 كؤوس

يتضمن اليوم الختامي 24 شوطًا تقام جميعها على مسافة كيلومترين، من بينها 4 أشواط كؤوس، تشمل شوطين مخصصين لإنتاج السعودية، وهي فئة استحدثها الاتحاد السعودي للهجن هذا الموسم دعمًا لملاك الهجن السعوديين، فيما تُقام هذه الأشواط بدعم من رجل الأعمال عبيد بن سلمان الدوسري.

660 مطية تبلغ النهائي

انطلقت المرحلة الأولى من البطولة في 13 يونيو بميدان الهجن في الطائف، وشهدت إقامة 66 شوطًا لمسافة 1500 متر لفئة المفاريد (بكار وقعدان وبكار عام)، قبل أن تستضيف المرحلة الثانية، في 27 يونيو، العدد ذاته من الأشواط وعلى المسافة نفسها.

وأسفرت المرحلتان عن تأهل 660 مطية إلى النهائي، من أصل 3398 مطية شاركت في المنافسات، تمهيدًا للتتويج بأبطال أولى بطولات الموسم.