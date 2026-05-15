الصين تحصل على حقوق نقل كأسي العالم مقابل 60 مليون دولار

حصل التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) على حقوق نقل كأس العالم لنسختي 2026 و2030، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، منهيا انتظارا طويلا لجماهير البلاد الشغوفة بكرة القدم.

وقبل أقل من شهر على انطلاق نسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية، كان مئات الملايين من المشجعين الصينيين يتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون من مشاهدة المباريات، قبل الإعلان أخيرا عن الاتفاق غير المعتاد في توقيته المتأخر.

وتنطلق النهائيات العالمية المقبلة والتي ستكون الأكبر في تاريخ كأس العالم مع مشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، في 11 يونيو بمباراة المكسيك، المضيفة بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، مع جنوب إفريقيا.

وكان الاتحاد الدولي باع حقوق بث نسختي 2018 و2022 من كأس العالم إلى "سي سي تي في".

ولم يكشف "سي سي تي في" عن القيمة المالية للصفقة لكن صحيفة "ذي بيبر" الرقمية أفادت بأن قيمة الاتفاق بلغت 60 مليون دولار، نقلا عن أشخاص مطلعين على الملف.

التلفزيون الصيني يحصل على 4 بطولات

قال التلفزيون الرسمي في البلاد "تشمل الشراكة كأس العالم 2026، وكأس العالم 2030، وكأس العالم للسيدات 2027 وكأس العالم للسيدات 2031".

وأضاف أن الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والشركة الأم لـ"سي سي تي في"، مجموعة الصين للإعلام (سي أم جي)، يتضمن حقوق البث التلفزيوني والإنترنت والهواتف المحمولة.

وستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات، في ظل اهتمام شديد بشكل خاص في الصين، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بنحو 1.4 مليار نسمة.

الصين تستحوذ على 49.8 % من المشاهدات

لن تشارك الصين في البطولة هذا الصيف، لكنها استحوذت على 49.8 في المئة من إجمالي ساعات المشاهدة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عالميا خلال كأس العالم قطر 2022، وفقا لبيانات فيفا.

ونقل بيان صادر عن الهيئة الكروية عن أمينها العام السويدي-الهولندي ماتياس جرافستروم قوله إن "السوق الصينية ذات أهمية كبيرة جدا لمجتمع كرة القدم العالمي".

ولم يكشف "سي سي تي في" عن القيمة المالية للصفقة، غير أن وسائل إعلام صينية عزت غياب الاتفاق سابقا إلى المبالغ التي طالب بها فيفا في البداية.

وأضاف البيان "أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في جهود فيفا لربط المسابقة بجماهير أصغر سنا من خلال التغطية الرقمية".

وكان مشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا على مدى أسابيع السعر المتداول للصفقة والذي قيل إنه يصل إلى 150 مليون دولار، في حين انقسم المستخدمون بشأن الكلفة المبلغ عنها والبالغة 60 مليون دولار.

وكتب أحدهم "هذه المفاوضات مرضية جدا، ليس فقط الحصول على حقوق بث كأس العالم، بل الحصول على بطولتين في آن واحد".

وكان آخرون أقل إعجابا، إذ جاء في تعليق حاز إعجابات كثيرة "أليس من الأفضل إعطاء هذا المال للشعب؟".

ولم يكشف "سي سي تي في" عن القيمة المالية للصفقة.

لكن صحيفة "ذي بيبر" الرقمية أفادت بأن قيمة الاتفاق بلغت 60 مليون دولار، نقلا عن أشخاص مطلعين على الملف.

وكانت وكالة فرانس برس سألت الاتحاد الدولي للعبة قبل إعلان التلفزيون الصيني عمّا إذا كان قلقا بشأن مسألة الحقوق مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم، فأجاب بأنه أبرم اتفاقات مع جهات بث في أكثر من 175 دولة.

ومن المتوقع أن يحقق فيفا إيرادات قياسية تبلغ 11 مليار دولار من كأس العالم 2026.