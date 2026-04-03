الجمعة, 3 أبريل 2026 | 15 شَوَّال 1447
الرياضة

الشرق" تصدر تقرير "ميركاتو الشرق 2025" لرصد حركة سوق انتقالات كرة القدم في الوطن العربي

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 3 أبريل 2026 16:29 |2 دقائق قراءة
أصدرت "الشرق" التقرير الثاني عشر في سلسلة تقاريرها المطولة التي ترصد البيانات المالية في قطاع الرياضة، وهو "ميركاتو الشرق 2025"، من إنتاج اقتصاد الشرق مع "بلومبرغ".

"ميركاتو الشرق 2025" يقدم حصراً لسوق الانتقالات الدولية في المنطقة العربية للاعبي كرة القدم، خلال عام 2025، وما دار خلال آخر خمس سنوات، ويرصد عبر رسوم توضيحية وجداول مقارنة مدى التغير في هذا السوق خلال هذه الفترة، التي شهدت حراكاً كبيراً يبرز التحول الكبير في النظرة للعبة.

رياض حمادة، مدير الأخبار الاقتصادية في الشرق، قال: "الشرق تحرص على تقديم تقارير ترصد وتقارن وتشرح اقتصاديات كرة القدم في المنطقة العربية بالكامل، سواء على مستوى ميزانيات الأندية أو فيما يخص سوق انتقالات اللاعبين، وهو العمل الذي بدأناه في أغسطس 2022، ونسعى للاستمرار فيه وتطويره".

وأضاف: "التقرير يضم 25 رسماً توضيحياً ومقارنة، يكشف حجم الإنفاق على الاستثمار في اللاعبين، ويظهر قوة سوق الانتقالات العربي وتأثيره عالمياً، كما أنه يوضح مدى قوة ميزانيات الأندية العربية".

تكشف الأرقام أن أندية كرة القدم العربية أنفقت أكثر من 3.3 مليار دولار في آخر 5 سنوات على ضم لاعبين من الخارج، منها قرابة 1.2 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 77% مقارنة بالعام السابق، في المقابل بلغت عوائد بيع عقود اللاعبين 235.6 مليون دولار لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق.

تحافظ أندية دول السعودية وقطر والإمارات ومصر والمغرب على تواجدها الدائم خلال السنوات الماضية في صدارة سوق الانتقالات عربياً، على مستوى الإنفاق ومن حيث إيرادات بيع عقود اللاعبين، مع التأكيد على خصوصية كل سوق منها.

الأندية الخليجية (السعودية وقطر والإمارات) تعتبر أسواقاً جاذبة من خلال الإمكانيات المالية الكبيرة لضم لاعبين أعلى شهرة ومستوى، وهو ما جعلها الأعلى في صافي الإنفاق.

أما مصر، فالانتقالات فيها أقرب للتوازن بين البيع والشراء، في حين تتصدر المغرب الأرباح دائماً، إذ حققت أنديتها أرباحاً بلغت 42.7 مليون دولار في آخر خمس سنوات، بينها 11 مليوناً في 2025، بفارق بعيد عن أندية تونس والجزائر ومصر والبحرين.

