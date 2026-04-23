الشباب يخسر لقب كأس الخلبج للأندية وينال مليون دولار

توّج فريق الريان القطري لكرة القدم بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال بعد فوزه على نظيره الشباب السعودي (0/3)، في نهائي البطولة التي جرت أحداثها على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

تسلّم لاعبو الريان كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول المالية 3 ملايين دولار، في حين حصل لاعبو الشباب على الميداليات الفضية والمبلغ المالي الخاص بالوصيف والمقدّر بمليون دولار.

تأهل الريان إلى هذا النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها، وفي نصف النهائي تخطى القادسية الكويتي 2ـ0.

فيما جاء تأهل الشباب للنهائي، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فاز وخسر في لقاء، وتعادل في 4 لقاءات، وفي نصف النهائي تجاوز زاخو العراقي بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل إيجابياً بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية.

وبالعودة إلى اللقاء، سجلت أهداف الريان عن طريق كل من جارسيا 60، وميتروفيتش 78، وروجر جيديس 81، وشهد اللقاء طرد لاعب الشباب كاراسكو بالبطاقة الحمراء 58.