السياحة الرياضية في أمريكا تسجل عائدات 274.5 مليار دولار في 2025

سجل قطاع السياحة الرياضية في الولايات المتحدة عائدات اقتصادية ضخمة بلغت 274.5 مليار دولار خلال 2025، ما يعزز مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد، وفقا لجمعية السياحة الرياضية الأمريكية "Sports ETA".

وبحسب تقرير :حالة الصناعة"، استقطبت الولايات المتحدة 3.6 مليون زائر دولي لحضور فعاليات رياضية، أنفقوا نحو 6.3 مليار دولار بشكل مباشر، في وقت تتجه الأنظار إلى كأس العالم 2026 التي يُتوقع أن تجذب بين 1.3 و3 ملايين سائح دولي، مع وصول عدد زوار المدن المستضيفة إلى 10 ملايين.

الإنفاق المباشر

التقرير الذي نقله موقع Inside World Football، أشار إلى أن إجمالي الإنفاق المباشر للسفر الرياضي بلغ 111.2 مليار دولار، مدعومًا بـ339 مليون مسافر، فيما أسهم القطاع في توفير 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب توليد 20.5 مليار دولار من العائدات الضريبية الحكومية والمحلية.

وسجلت الليالي الفندقية المحجوزة 191.8 مليون ليلة، ما يبرز الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع، الذي بات يوصف بأنه من أكثر مصادر التنمية الاقتصادية استقرارًا في الولايات المتحدة.

السياحة قسمان

يقسم التقرير النشاط إلى قسمين رئيسيين:

ـ السياحة التشاركية، حيث حققت إنفاقًا مباشرًا قدره 60.1 مليار دولار، بإجمالي أثر اقتصادي بلغ 149.1 مليار دولار، مدفوعًا بـ227.6 مليون مسافر.

ـ السياحة الجماهيرية، حيث سجلت إنفاقًا مباشرًا بقيمة 51.1 مليار دولار، وأثرًا اقتصاديًا إجماليًا بلغ 125.4 مليار دولار، بدعم من 111.4 مليون مسافر.

محرك اقتصادي

جون ديفيد، الرئيس التنفيذي للجمعية، قال إن دمج الرياضات التشاركية والجماهيرية يخلق “محركًا اقتصاديًا مستدامًا على مدار العام”، مشيرًا إلى أن الوجهات التي تتبنى إستراتيجيات عالمية ستكون الأكثر قدرة على جذب الزوار وتعزيز حضورها الدولي.

ويأتي صدور التقرير خلال مؤتمر الجمعية في لاس فيغاس، الذي جمع نحو 1000 من قادة صناعة السياحة الرياضية، في إشارة إلى تسارع التنافس العالمي على هذا القطاع الواعد، خاصة مع اقتراب فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2026.