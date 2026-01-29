الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
السويسري يانيس فوازارد يتصدر المرحلة الثالثة من طواف العُلا 2026

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 20:27 |2 دقائق قراءة
حصد الدراج السويسري يانيس فوازارد المركز الأول في المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا 2026 بنسخته السادسة، والتي أُقيمت اليوم الخميس 29 يناير 2026، ضمن الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف من وزارة الرياضة السعودية.

وجاءت المرحلة الثالثة عقب يومين من المنافسات القوية بين نخبة من أبرز الدراجين العالميين، حيث انطلقت منافسات المرحلة من المنتزه الشتوي وصولًا إلى بئر جيدة وجبل وركة، لمسافة بلغت 142 كيلومتر، عبر مسار متنوع جمع بين التحديات الجبلية والتضاريس المختلفة التي يتميز بها طواف العُلا.

AMK10005
AMK10177
AMK10454
AMK11047

فوازارد يحسم الصدارة بزمن 3 ساعات و22 دقيقة

وتمكن السويسري يانيس فوازارد، لاعب فريق تيودور برو سايكلينج، من حسم المركز الأول في مرحلة اليوم بعد تسجيله زمنًا قدره 3 ساعات و22 دقيقة، فيما جاء البرتغالي أفونسو يولاليو من فريق بحرين فيكتوريَس في المركز الثاني، وحل الكولومبي سيرجيو هيجيتا من فريق إكس دي إس أستانا ثالثًا في الترتيب.

وعلى صعيد القمصان، نال الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك القميص الأحمر، نظير حصوله على نقاط ونتائج مميزة خلال الأيام الـ3 الماضية، فيما حصد السويسري يانيس فوازارد من فريق تيودور برو سايكلينج القميص الأخضر كأفضل درّاج فردي.

كما توج البرتغالي أفونسو يولاليو من فريق بحرين فيكتوريَس بالقميص الأبيض بوصفه أفضل متسابق تحت 25 عامًا، في حين نال الماليزي زي يي كي من فريق ترينجانو القميص البرتقالي باعتباره أكثر الدراجين نشاطًا في الطواف.

AMK20465
AMK20172
AMK20476
AMK11221

المرحلة الـ4 تنطلق نحو صخور الصجيليات

ومن المقرر أن تُقام منافسات المرحلة الـ4 يوم غدٍ الجمعة، حيث تنطلق من المنتزه الشتوي وتنتهي عند صخور الصجيليات لمسافة تبلغ 184 كيلومتر، وسط الطبيعة الساحرة لمحافظة العُلا التاريخية، بما يمنح المتسابقين تجربة رياضية استثنائية على أرض المملكة.

MBB04822
AMM04133
B1009404
AMK21589

