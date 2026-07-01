وقّع الاتحاد السعودي للكريكت (SACF) ومجلس الكريكت الباكستاني (PCB) مذكرة تفاهم إستراتيجية لتطوير ملعب كريكت دولي في مدينة جدة غرب المملكة، بما يدعم تطوير البنية التحتية للعبة، واستضافة البطولات الدولية، وتعزيز الاستثمار والسياحة الرياضية، إلى جانب توسيع التعاون الفني بين الجانبين.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت الأمير سعود بن مشعل، ووزير الداخلية ومكافحة المخدرات في باكستان، ورئيس مجلس الكريكت الباكستاني محسن نقوي.

تطوير البنية التحتية وتعزيز حضور الكريكت في السعودية

تعكس الشراكة التزام الاتحاد السعودي للكريكت ومجلس الكريكت الباكستاني بتطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت في السعودية، ودعم النمو المستدام للعبة، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها وجهة واعدة لاستضافة منافسات الكريكت الدولية.

وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان معًا على تطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات الفنية، والتخطيط للمرافق، وتطبيق أفضل المعايير التشغيلية، بما يسهم في إنشاء ملعب كريكت حديث يلبي متطلبات المنافسات الدولية.

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دعم الاستثمار والسياحة الرياضية واستضافة البطولات

من المتوقع أن يسهم المشروع بدور محوري في تمكين السعودية من استضافة مباريات وبطولات الكريكت الدولية، إلى جانب دعم الاستثمار الرياضي، والسياحة الرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

مرافق متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية

تشمل الشراكة التعاون في تطوير مرافق متكاملة للملعب، بما في ذلك أرضية اللعب، ومرافق البث والإعلام، ومناطق الضيافة، ومرافق التدريب، والخدمات المقدمة للجماهير، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للاعبين، والحكام، والجماهير، والشركاء التجاريين.

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تعاون فني لتطوير اللعبة

لا تقتصر الاتفاقية على تطوير البنية التحتية، بل تضع إطارًا للتعاون في تطوير بطولات الكريكت، والبرامج الفنية والتطويرية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للعبة الكريكت في السعودية، وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.

بناء مستقبل طويل الأمد للكريكت

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت الأمير سعود بن مشعل: "شراكتنا اليوم لا تقتصر على تطوير ملعب كريكت دولي في جدة، بل تتمحور حول بناء مستقبل طويل الأمد للعبة الكريكت في السعودية، من خلال الطموح المشترك، والشراكات الموثوقة، والاستثمار المستدام، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الكريكت الباكستاني محسن نقوي: "يتشرف مجلس الكريكت الباكستاني أن يسهم في رحلة السعودية الطموحة في رياضة الكريكت. ومعًا، نبني شراكة من شأنها أن تعزز اللعبة، وتوطد الروابط بين مجتمعَي الكريكت في بلدينا، وتترك إرثًا مستدامًا".