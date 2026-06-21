السعودية وإسبانيا .. مواجهة بين قوة عالمية ومشروع رياضي متصاعد

يضع المنتخب السعودي طموحاته في كأس العالم 2026 أمام اختبار صعب عندما يواجه إسبانيا، أحد أكثر المنتخبات قيمة في العالم، ضمن منافسات المجموعة الثامنة على ملعب “مرسيدس-بنز” في أتلانتا الأمريكية.

وتأتي المواجهة في وقت تظهر فيه الأرقام حجم الفجوة بين المنتخبين، إذ تتجاوز القيمة السوقية لإسبانيا حاجز المليار يورو، بينما تبلغ قيمة المنتخب السعودي نحو 40 مليونا، وفقا لتقديرات "ترانسفير ماركت" ما يجعل المباراة مواجهة بين قوة كروية أوروبية راسخة ومشروع رياضي صاعد تقوده استثمارات كبيرة في كرة القدم السعودية.

حسابات التأهل

لا تقتصر أهمية المباراة على بعدها الاقتصادي والرمزي، إذ تمثل مواجهة أتلانتا محطة مؤثرة في سباق التأهل عن المجموعة الثامنة، بعدما دخل المنتخبان البطولة بطموحات مختلفة لكن بهدف مشترك يتمثل في تعزيز فرص العبور إلى الأدوار الإقصائية، حيث يتساويان في النقاط إلى جانب الأوروجواي، والرأس الأخضر (نقطة لكل واحد منهم).

وتمنح نقاط المباراة الفائز أفضلية مهمة قبل الجولة الأخيرة، خصوصاً في مجموعة تضم منتخبات قادرة على خلط الحسابات، ما يرفع من القيمة التنافسية للمواجهة داخل الملعب وخارجه.

فجوة رقمية

تظهر القيمة السوقية للمنتخب الإسباني حجم القوة التي يمتلكها بطل العالم السابق، إذ تبلغ قيمة لاعبيه نحو 1.22 مليار يورو، ليصنف بين أغلى المنتخبات عالمياً من حيث القيمة السوقية.

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي نحو 40.7 مليون يورو، ما يعني أن الفارق بين المنتخبين يقترب من 1.18 مليار يورو، وأن قيمة التشكيلة الإسبانية تفوق نظيرتها السعودية بنحو 30 ضعفاً.

ولا تمثل هذه الأرقام جودة اللاعبين فقط، بل تشير أيضاً إلى تراكم طويل في منظومة تطوير المواهب، وقوة الدوريات الأوروبية، وحجم الطلب الاستثماري على اللاعبين الإسبان في سوق الانتقالات العالمية.

أغلى اللاعبين

تسلط المباراة الضوء على عدد من الأسماء الأعلى قيمة في كرة القدم العالمية، يتقدمها لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، الذي تصل قيمته السوقية إلى نحو 200 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في المواجهة وأحد أعلى اللاعبين قيمة في العالم.

وإلى جانبه، يبرز بيدري ونيكو ويليامز ضمن الأصول الكروية الأعلى قيمة في المنتخب الإسباني، بما يظهر قوة الجيل الجديد الذي تراهن عليه إسبانيا لاستعادة مكانتها في البطولات الكبرى.

وعلى الجانب السعودي، تمثل الأسماء البارزة في تشكيلة “الأخضر” ركيزة لمشروع كروي يسعى إلى تقليص الفجوة مع المنتخبات الكبرى، مستفيداً من تطور الدوري المحلي وزيادة الاستثمارات في القطاع الرياضي.

ترجمة ميدانية

يدخل المنتخب السعودي المواجهة مدفوعاً بالزخم الذي تشهده الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة، في ظل استثمارات ضخمة غيرت المشهد الكروي في السعودية وعززت حضورها على الساحة الرياضية الدولية.

وشهد القطاع الرياضي السعودي تطورات متسارعة شملت استقطاب نجوم عالميين، وتطوير البنية التحتية، واستضافة بطولات دولية كبرى، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل الرياضة إلى أحد القطاعات الاقتصادية والتنموية الواعدة.

ويمثل المنتخب السعودي الواجهة الأبرز لهذا التحول، إذ يسعى إلى ترجمة النمو الذي يشهده القطاع الرياضي إلى نتائج تنافسية على المستوى العالمي.

صناعة عالمية

تكشف مواجهة السعودية وإسبانيا عن التحول الذي شهدته كرة القدم خلال العقود الأخيرة، من لعبة شعبية إلى صناعة عالمية تتداخل فيها الرياضة بالاقتصاد والاستثمار والتسويق وحقوق البث.

فالقيمة السوقية للمنتخبات لم تعد مجرد رقم يستخدم في سوق الانتقالات، بل أصبحت مؤشراً على قوة المنظومة الرياضية، وعمق المواهب، وحجم الاستثمار في التدريب والتطوير والتسويق.

وبين منتخب يمثل إحدى المدارس الكروية الأكثر نجاحاً في العالم، وآخر يجسد مشروعاً رياضياً صاعداً مدعوماً باستثمارات متنامية، تحمل مواجهة أتلانتا أبعاداً تتجاوز حسابات النقاط والتأهل، لتظهر مسارين مختلفين في صناعة كرة القدم الحديثة.

لغة الأرقام

ورغم أن المؤشرات المالية والقيم السوقية تمنح الأفضلية لإسبانيا، فإن بطولات كأس العالم لطالما أثبتت أن النتائج لا تُحسم بالأرقام وحدها.

وفي مدينة أتلانتا، القلب الاقتصادي للجنوب الأمريكي وموطن الشركات العالمية، يلتقي أحد أغلى منتخبات العالم مع مشروع رياضي صاعد يسعى إلى ترسيخ حضوره بين كبار اللعبة، في مواجهة تختبر قدرة الاستثمار الرياضي على تقليص الفجوة مع مدارس كروية تمتلك عقوداً من الخبرة والتراكم الفني.