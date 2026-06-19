السعودية وأوروجواي الأعلى حرارة في كأس العالم بـ 28 درجة

أظهر تحليل أن مباراتين من مباريات الجولة الأولى لكأس العالم 2026 أقيمتا في ظل حرارة شديدة سبق أن حذرت منه نقابة اللاعبين، ما يستدعي تأجيل المباريات.

خلص التحليل، الذي أجرته صحيفة الجارديان، أيضا إلى أن 4 مباريات أخرى في مدن تجاوزت فيها درجات الحرارة هذا المستوى، لكن جرى تخفيف حدة الحرارة داخل الملاعب بفضل أجهزة التكييف.

مباراة السعودية وأوروجواي الأعلى حرارة

وسجلت مباراة السعودية ضد أوروجواي في ميامي أعلى درجات الحرارة في أول 24 مباراة من كأس العالم، بينما جاءت مباراة السويد ضد تونس في مونتيري في المرتبة الثانية من حيث شدة الحرارة.

أُقيمت هذه المباريات، رغم انطلاقها مساء، في ظل درجات حرارة رطبة بلغت 28 درجة مئوية (82 فهرنهايت) وأعلى، وفقا لبيانات درجة الحرارة والرطوبة في مكان وزمان إقامة المباريات.

لقطة من مباراة السعودية وأوروجواي 2219827

سبق أن طالب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) بتأجيل أو إيقاف المباريات التي تقام في درجات حرارة 28 درجة مئوية أو أعلى.

استخدمت بيانات الأرصاد الجوية من وكالات حكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واستنتجت درجات حرارة البصيلة الرطبة من معادلة تستخدمها السلطات في عدة دول، من بينها أستراليا وكندا.

لقطة من مباراة السعودية والأوروجواي السعودية والأوروجواي 3

التكييف يخفض حرارة إنجلترا وكرواتيا إلى 22

لعبت إنجلترا ضد كرواتيا في دالاس في ظل أعلى درجات حرارة مسجلة حتى الآن، حيث بلغت نحو 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، إلا أن مكيفات الهواء داخل الملعب خفضت الحرارة إلى 22 درجة مئوية (71 فهرنهايت)، وهو مستوى أكثر اعتدالا.

إجمالاً، أقيمت 6 مباريات من أصل 24 مباراة في أماكن بلغت فيها درجة الحرارة 28 درجة مئوية أو أكثر، وهي: ألمانيا ضد كوراساو في هيوستن، و السعودية ضد أوروجواي في ميامي، والبرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، وهولندا ضد اليابان في دالاس، وإنجلترا ضد كرواتيا.

يذكر أن ملعب هيوستن مزود بمكيفات هواء.