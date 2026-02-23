الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
‏السعودية تتصدر تصنيف "الآسيوي" وتفتح أبواب المونديال لأنديتها

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 10:56 |2 دقائق قراءة
تصدرت السعودية تصنيف منتصف الموسم لمسابقات أندية الرجال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025-2026، وجمعت 122.195 نقطة، وفقاً لإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين.

جاء هذا التفوق بفضل تألق الأندية السعودية؛ حيث تأهل الهلال والأهلي والاتحاد إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما حقق النصر العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا الثاني.

جاءت 67.4% من إجمالي النقاط خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما شكّل موسم 2024/2025 وحده 28.3% من إجمالي الرصيد الكلي، ليكون الموسم الأعلى تأثيراً في دورة التقييم الحالية.

سيجني الاتحاد السعودي من تصدر أنديته تصنيف منتصف الموسم ضمانها الحصة الأعلى من المقاعد في البطولات الآسيوية الجديدة (3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد في دوري أبطال آسيا 2، وضع الأندية السعودية في "المستوى الأول" دائماً في القرعة، مما يجنبها مواجهة كبار القارة في الأدوار التمهيدية أو المجموعات، ويسهل طريقها نحو الأدوار النهائية.

كما يعزز هذا التصدر من القيمة السوقية للدوري السعودي كأقوى دوري في القارة، مما يجذب عقود رعاية أضخم وحقوق بث دولية أوسع، وزيادة فرص بلوغ مونديال الأندية 2029؛ حيث يمنح نظام "فيفا" مقاعد عبر التصنيف التراكمي، ويضمن تأهل الأكثر نقاطا واستقرارا.

جاءت اليابان، كوريا، والإمارات في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي دون أي تغيير عن مراكزها في تصنيف 2024-2025، فيما حلّت إيران في المركز الخامس متقدمة على قطر التي تراجعت إلى السادس، في حين سجّلت إندونيسيا أكبر قفزة بين جميع الاتحادات الوطنية بعدما تقدمت 7 مراكز من المركز الـ 25 إلى الـ 18.

شهد تصنيف 24 اتحاداً وطنياً تغييرات، حيث تقدّم 12 اتحاداً وتراجع 12 آخرون، وكانت أكبر خسارة للهند التي تراجعت 6 مراكز من الـ 18 إلى الـ 24.

