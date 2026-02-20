الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
الرياض تطلق تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية قبل 150 يوما من انطلاق البطولة

لاتاحة الفرصة للجمهور الدولي للتخطيط المبكر للسفر

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الجمعة 20 فبراير 2026 20:35 |1 دقائق قراءة
الرياض تطلق تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية قبل 150 يوما من انطلاق البطولة

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) 2026 تذاكر منافسات النسخة الثالثة قبل 150 يوماً من انطلاق الحدث الأضخم عالمياً في قطاع الألعاب التنافسية، والمقرر إقامتها في "بوليفارد سيتي" بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين وبجوائز مالية بلغت 75 مليون دولار.

وأوضحت اللجنة أنه تم طرح التذاكر مبكراً لإتاحة الفرصة للجمهور للتخطيط المبكر للسفر خاصة الجمهور الدولي، حيث تتضمن هذه الخدمة خصومات على كافة فئات التذاكر وتصل إلى 35%، فيما يبلغ عدد ألعاب البطولة 24 لعبة مختلفة، وستقام من خلالها 25 بطولة عالمية.

يعد الحصول على تذكرة شرطا أساسيا لحصول المشجعين على تأشيرة دخول السعودية الإلكترونية، وفقاً لإيقونة التأشيرات في موقع "روح السعودية".

وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح تذاكر البطولة عبر 4 منصات، هي: ويبوك (Webook) الشريك، ومنصة "بلاتينيوم ليست" على مستوى الخليج والشرق الأوسط، ومنصة تيكسر (Tixr): منصة أمريكية وتستهدف الجمهور العالمي، ومنصة داماي (Damai) الصينية.

ووصلت أسعار تذاكر منافسات البطولة لـ960 ريالا، لعدد 4 ألعاب، هي: أوفرواتش، كول أوف ديوتي، روكيت ليج، وكاونتر سترايك 2، فيما جاء السعر الأقل في قائمة الألعاب بـ195 ريالا بعد الخصم، للعبتين، هي: إم إل بي بي: البطولة الدولية للسيدات، وتيم فايت تاكتيكس.

وكانت نسخة 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد سجلت أرقاماً قياسية، حيث استقطبت أكثر من 3 ملايين زائر بزيادة ملحوظة مقارنة بالنسخة الأولى التي استقطبت نحو 2 مليون زائر، منهم قرابة الـ350 ألف سائح دولي قدموا خصيصاً لحضور الحدث، وبزيادة قدرها 7.4% على العام الذي سبقه.

