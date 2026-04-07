"الرياضة" تطرح مناقصة IBS لملعب الشباب لتطبيق معايير كأس آسيا 2027

طرحت وزارة الرياضة، مناقصة مشروع البنية التحتية لشبكة الاتصالات (IBS) لملعب نادي الشباب، عبر منصة "اعتماد"، وذلك ضمن الخطط التطويرية الشاملة للمنشآت الرياضية المستضيفة لمباريات نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة اتصالات متكاملة تدعم كافة التقنيات الحديثة، بدءاً من الجيل الثاني وصولا إلى الجيل الخامس (5G)، لضمان توفير تغطية فائقة الجودة وسرعات اتصال عالية تواكب الكثافة الجماهيرية المتوقعة خلال المحافل الدولية.

وأوضحت الوزارة أن العقد المخصص للمشروع يمتد لـ 1825 يوماً، ما يبرز الرؤية الإستراتيجية في استدامة الأنظمة التقنية وتطوير تجربة المشجع داخل الملعب وفق أعلى المعايير العالمية.

ودعت الشركات المختصة لتقديم عروضها عبر مسارين (فني ومالي) منفصلين، مع اشتراط تقديم ضمان ابتدائي موجه لمقر الوزارة بمدينة الرياض.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز البنية الرقمية للملاعب السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وتقديم نسخة استثنائية من بطولة كأس الأمم الآسيوية.

من جهته، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن متطلبات الإنترنت لوسائل الإعلام إلزامية، وتضمنت لوائح ملاعب الاتحاد (نسخة 2026) والتي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أنه يجب توفير تغطية إنترنت كافية لعدد ممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، بحيث لا تقل السرعة عن 10 ميجابت في الثانية يتم مشاركتها بين منطقة عمل الإعلاميين ومقاعدهم.

وذلك علاوة على توفير عرض نطاق ترددي أكبر للمصورين نظراً لاستخدامهم العالي لعمليات الرفع أثناء المباريات إضافة للمركز الإعلامي، منصة الإعلام، غرفة المؤتمرات الصحافية، ومواقع التعليق.

تضمنت المتطلبات توفير المساحة والبنية التحتية اللازمة لمشغلي شبكات الجوال لتركيب أنظمتهم لضمان تغطية كافية، خاصة أثناء فترات ذروة وجود المشجعين في أيام المباريات، وتنفيذ نظام يدعم كثافة المستخدمين العالية.

وذلك إلى جانب التأكيد على ضرورة فصل حركة مرور البيانات العامة (للمشجعين) عن الشبكة التشغيلية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لضمان الأمن والأداء، وأن ترتبط أنظمة التحكم في التذاكر الإلكترونية (في الفئات A و B) بالشبكة لتوفير بيانات تدفق الدخول في الوقت الفعلي ومنع الازدحام.