الرقابة على المنشطات تجري 548 فحصا للاعبي "روشن" بأكثر من مليوني ريال

بلغ إجمالي العينات المسحوبة من لاعبي فرق دوري روشن السعودي لفحص المنشطات للموسم الجاري، عدد 548 عينة حتى تاريخ 11 مايو الجاري، وفقا لاحصائيات اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات المحدثة للبرنامج الوطني، وصلت تكلفتها لأكثر من مليوني ريال.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن اللجنة أن عمليات الفحص توزعت بين 224 عينة تم سحبها "داخل المنافسة"، و324 عينة "خارج المنافسة"، شملت جميع أندية الدوري الـ 18، وذلك في إطار جهود السعودية لضمان نزاهة المنافسات الرياضية والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الفحوصات قرابة 2.1 مليون ريال، بالنظر إلى أن متوسط تكلفة فحص العينة الواحدة دولياً ومحلياً يتراوح بين 3750 و4000 ريال، وهي تكاليف تشمل أدوات الجمع، والنقل الدولي الآمن للمختبرات المعتمدة، وعمليات التحليل المخبري الدقيقة.

و تصدرت أندية (الشباب، القادسية، الفيحاء، والرياض) قائمة الأكثر فحصاً بواقع 32 عينة لكل نادٍ، بينما خضع لاعبو بقية الأندية -ومن بينها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي- لـ 30 فحصاً لكل فريق حتى الآن.

يُذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تتبع بروتوكولات صارمة في اختيار اللاعبين للفحص، تعتمد على القرعة العشوائية أو الاختيار الموجه، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية صحة الرياضيين وضمان تكافؤ الفرص في أقوى الدوريات العربية والآسيوية.