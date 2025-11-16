الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرياضة

سيوجد 14 لاعبا من دوري روشن السعودي، ولاعب من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي ضمن المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، مجموع قيمتهم السوقية تتجاوز الـ 308.5 مليون ريال.

وتقام النسخة 35 من البطولة بين الـ 21 من ديسمبر والـ 18 من يناير المقبلين، ومجموع القيمة السوقية للاعبي المنتخبات المشاركة 2.6 مليار يورو (11.2 مليار ريال) وستكون هذه النسخة الثانية التي يستضيفها المغرب بعد عام 1988.

الأهلي أكثر الأندية السعودية تمثيلا بـ 3 لاعبين

ويعد الأهلي أكثر ناد سعودي دعماً لمنتخبات البطولة الإفريقية بعدد 3 لاعبين، قيمتهم السوقية أيضا الأعلى، وبلغت 27 مليون يورو (117.1 مليون ريال)، وهم: الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسييه، والحارس السنغالي دوارد ميندي.

وجاء الهلال والأخدود خلف الأهلي في دعم منتخبات القارة السمراء بلاعبين، قيمة لاعبي الهلال 11.5 مليون يورو (49.9 مليون ريال)، والأخدود 2.5 مليون يورو (10.8 مليون ريال).

كما ضمت قائمة الفرق السعودية الداعمة للمنتخبات الإفريقية في البطولة كلا من الاتحاد، النصر، الفتح، الفيحاء، النجمة، الاخدود، الاتفاق، إضافة إلى العدالة من دوري الأولى بلاعب واحد مجموع قيمتهم السوقية 30.1 مليون يورو (130.6 مليون ريال).

199.9 مليون ريال قيمة جوائز البطولة

وتبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية 32 مليون دولار (199.9 مليون ريال)، وتشمل هذه الجوائز مكافآت للمنتخبات المتأهلة إلى مختلف أدوار البطولة، بحيث يحصل البطل على 7 ملايين دولار، الوصيف 4 ملايين دولار، أطراف نصف النهائي 2.5 مليون دولار، أطراف ربع النهائي 1.3 مليون دولار، المتأهلون إلى دور الـ 16 من البطولة 800 ألف دولار.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هذه الجوائز تمثل زيادة كبيرة عن النسخ السابقة من البطولة، ولا تشمل هذه القائمة الجوائز الفردية للاعبين مثل أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، حيث تُعلن تلك الجوائز عادةً في حفل توزيع جوائز "الكاف" في وقت لاحق.

