الدوري السعودي الـ 13 عالميا في عدم استقرار المدربين

بلغت نسبة تغيير المدربين في دوري روشن السعودي 72.2%، وذلك خلال العام الجاري، ليصبح في المركز الـ 13 على مستوى العالم في عدم استقرار المدربين، وفق دراسة أجرها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) على 55 مسابقة دوري حول العالم.

أكدت أن دوري روشن السعودي يعاني من تراجع في مؤشر الاستقرار الفني، وأن المدرب في الدوري السعودي لا يقضي في منصبه سوى 9.3 أشهر في المتوسط، وهو ما يضعه ضمن قائمة الدوريات الأكثر استعجال في اتخاذ قرارات الإقالة عالمياً.

الدراسة كشفت عن الدوريات الخمسة الأكثر استقرارا والأقل تغييرا، النرويجي أولا بنسبة تغيير 18.8%، ومتوسط البقاء 945 يوما (31.5 شهر)، يليه الهولندي بنسبة تغيير 38.9% ومتوسط البقاء 528 يوماً (17.6 شهر)، الإسباني بنسبة تغيير 40.0% ومتوسط بقاء بلغ 873 يوما (29.1 شهر)، الإنجليزي بنسبة تغيير 40.0% ومتوسط البقاء 834 يوما (27.8 شهر)، الكوري الخامس عالميا والأول خارج أوروبا وفي آسيا بنسبة تغيير 41.7%، ومتوسط البقاء 573 يوما (19.1 شهر).

في المقابل، حل الدوري القبرصي في المركز الأول في قائمة عدم الاستقرار أو الأعلى تغييرا، بنسبة تغيير 100% (جميع الأندية الـ 14 غيرت مدربيها)، تلاه الكولومبي بنسبة تغيير 80.0%، ومتوسط البقاء 267 يوماً (8.9 أشهر)، ثم السلوفيني نسبة التغيير 77.8% ومتوسط البقاء: 345 يوماً (11.5 شهر)، يليه التركي نسبة تغيير 77.8%، ومتوسط البقاء 267 يوماً (8.9 أشهر)، وخامسا الأوكراني بنسبة تغيير 75.0% ومتوسط البقاء: 366 يوماً (12.2 شهر).

الدراسة بينت حالة من عدم الاستقرار تسيطر على الإدارة الفنية لأندية كرة القدم عالميا، حيث أظهرت أن 65.2% من أندية الدوريات المحترفة قامت بتغيير مدربيها مرة واحدة على الأقل خلال العام الأخير، وأن ثلثي المدربين الحاليين لم يمضِ على تعيينهم في مناصبهم أكثر من عام واحد.

وبلغ متوسط أعمار المدربين في العالم خلال الموسم الجاري 49.5 عاماً، ويعد الدوري البلغاري "الأكبر سناً" بمتوسط 55.6 عاماً، بينما يتصدر الدوري السويدي قائمة "الشباب" بمتوسط 43.5 عاما.

يصنف الدوري السعودي ضمن أكبر 10 دوريات في العالم من حيث معدل أعمار المدربين، وهو يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 49.5 عاماً.المقارنة مع الدوريات "العجوز"، ويقترب في معدله من الدوري البلغاري (الأكبر عالمياً بـ 55.6 عاماً) والدوري التركي (54.9 عاماً) والدوري الصيني (54.6 عاماً).

يعد أكبر مدرب في الدوري السعودي هو البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر (71 عاماً)، وأصغر مدرب الألماني ماتايس يايسله مدرب نادي الأهلي (38 عاماً)، حيث يعد جيسوس "عميد المدربين" في الدوري، بينما يايسله هو المدرب الوحيد في المسابقة الذي يقل عمره عن 40 عاماً، ما يعكس تنوع المدارس والخبرات.