الدوري الإنجليزي ينفق أكثر من نصف مليار يورو على عمولات الوكلاء

قفزت عمولات وكلاء اللاعبين التي دفعتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أكثر من نصف مليار يورو خلال موسم 2025-2026، في مؤشر يعكس تصاعد تكلفة التعاقدات في أحد أكثر الدوريات إنفاقاً عالمياً.

وبحسب تقرير سنوي صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بلغ إجمالي المدفوعات نحو 460.3 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة بين فبراير 2025 وفبراير 2026.

تشيلسي يتصدر

تشيلسي، تصدر القائمة بفارق كبير، بعدما دفع 65.1 مليون جنيه إسترليني (نحو 75 مليون يورو) كعمولات لوكلاء اللاعبين، متقدماً على أستون فيلا (38.4 مليون جنيه) ومانشستر سيتي (37.3 مليون جنيه).

وجاءت بقية أندية القمة ضمن القائمة، إذ دفع ليفربول نحو 33.8 مليون جنيه، وأرسنال 32.1 مليون جنيه، بينما بلغت مدفوعات مانشستر يونايتد 31.7 مليون جنيه.

أكثر من 9 أضعاف

ويبرز الفارق في مستويات الإنفاق، إذ تجاوزت عمولات تشيلسي نظيرتها لدى بيرنلي بأكثر من 9 أضعاف، ما يعكس اتساع الفجوة المالية بين الأندية الكبرى ونظيراتها الأقل إنفاقاً.

وفي الشريحة المتوسطة، سجل وولفرهامبتون إنفاقاً بلغ 25.9 مليون جنيه، متقدماً على توتنهام هوتسبير (21.3 مليون)، وبورنموث (20.8 مليون)، ونيوكاسل يونايتد (20.2 مليون)، وبرايتون (19.5 مليون).

تباين القدرات المالية

كما دفعت وست هام يونايتد 18.3 مليون جنيه، وكريستال بالاس 16.8 مليون جنيه، فيما جاءت بقية الأندية بأرقام أقل، تعكس تباين القدرات المالية داخل الدوري.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المتنامي لوكلاء اللاعبين في سوق الانتقالات، في ظل احتدام المنافسة على استقطاب المواهب، وارتفاع تكلفة الصفقات في كرة القدم الأوروبية.