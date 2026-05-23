الدرعية يكسب العلا ويتأهل إلى دوري روشن السعودي

خطف فريق الدرعية لكرة القدم رسمياً بطاقة التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تجاوزه نظيره فريق العلا بهدفين لهدف، في نهائي ملحق الصعود "البلاي أوف".

تبلغ القيمة السوقية لفريق الدرعية السوقية 65.7 مليون ريال، فيما تصل قيمة العلا السوقية 67 مليون ريال، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبالعودة إلى اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وذهبت إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية بهدف لمثله، افتتح العلا التسجيل عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا عند الدقيقة الـ 29.

ونجح الدرعية من تعديل النتيجة بهدف عكسي عن طريق مدافع العلا علي الحسين 65، قبل أن يضيف الدرعية الهدف الثاني، بهدف عكسي آخر بواسطة مدافع العلا علي الزبيدي 94.

وشهد اللقاء حضور (17650) مشجعا في مدرجات الأول بارك.

الدرعية انتقلت ملكيته إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، في الوقت الذي انتقلت فيه ملكية العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

يذكر أن أبها والفيصلي كانا قد ضمنا التأهل مباشرة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن خطف أبها بطاقة التأهل الأولى نتيجة صدارته للائحة ترتيب بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في الوقت الذي حصل فيه الفيصلي على بطاقة التأهل الثانية نتيجة حصوله على المركز الثاني في البطولة، لينضم إليهم أخيراً الدرعية.