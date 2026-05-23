الدرعية والعلا .. المواجهة الأغلى في ملحق الصعود لـ "روشن"

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية اليوم، إلى ملعب الأول بارك في الرياض، حيث يلتقي الدرعية والعلا لحسم هوية آخر المتأهلين إلى دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وتفرض الأرقام نفسها على نهائي ملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي، بعدما رفعت الاستثمارات المتزايدة في أندية دوري يلو القيمة السوقية لمواجهة الدرعية والعلا إلى أكثر من 30 مليون يورو، في واحدة من أغلى مباريات “البلاي أوف” منذ تطبيق النظام.

وتأتي المواجهة امتدادًا للتحول الاستثماري الذي تشهده الرياضة السعودية منذ إطلاق مشروع تخصيص الأندية، إذ انتقلت ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، فيما آلت ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما عزز من القدرات المالية والتنافسية للناديين خلال المواسم الأخيرة.

وبحسب بيانات ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية لنادي العلا نحو 15.4 مليون يورو، مقابل 15.1 مليون يورو لنادي الدرعية، بفارق طفيف لا يتجاوز 300 ألف يورو، ما يعكس تقاربًا لافتًا بين الفريقين داخل الملعب وخارجه.

ووصل الدرعية إلى النهائي بعد فوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز العلا مقعده عقب انتصار مثير على العروبة بنتيجة 2-1 بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.

وأنهى الدرعية الموسم المنتظم من دوري يلو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن العلا صاحب المركز الرابع بـ71 نقطة، فيما حسم أبها لقب دوري يلو وبطاقة الصعود الأولى، بينما خطف الفيصلي البطاقة الثانية بعد احتلاله الوصافة برصيد 73 نقطة.

وتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للمواجهة المرتقبة حاجز 30 مليون يورو، في مؤشر يعكس تصاعد الاستثمارات في أندية دوري الدرجة الأولى، وتحول المنافسة على الصعود إلى دوري روشن إلى سباق اقتصادي ورياضي متسارع.