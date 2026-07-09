سجلت بطولة كأس العالم 2026 أرقامًا قياسية غير مسبوقة على المستويين الجماهيري والرقمي مع اختتام منافسات دور الـ16، في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن البطولة تجاوزت حاجز 20 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو عبر منصاته الرقمية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر يظهر حجم التفاعل العالمي مع الحدث.

وعلى صعيد الحضور الجماهيري، استقطبت مباريات البطولة أكثر من 6.25 مليون متفرج، مع وصول نسبة إشغال المدرجات إلى 99.7%، فيما تجاوز متوسط الحضور 65 ألف مشجع في المباراة الواحدة.

وأشار "فيفا" إلى أن الجوانب التشغيلية والتقنية واكبت حجم الحدث العالمي، إذ جرى نشر 161 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، ونقل أكثر من 13 مليون جيجابايت من البيانات عبر شبكات البطولة والبث، إلى جانب التصدي لأكثر من مليار تهديد إلكتروني لضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

وفي جانب الضيافة، كشف الاتحاد الدولي عن أن مبيعات باقات الضيافة تجاوزت 600 ألف باقة، استحوذ المشجعون الأفراد على 60% منها، مقابل 40% لقطاع الأعمال، بما يظهر تنامي الإقبال على تجارب الضيافة الرياضية المتميزة خلال البطولة.