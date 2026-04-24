التحكيم الرياضي يلزم أطراف نزاعات مونديال 2026 بتكاليف التقاضي

سيتعين على الأطراف المتنازعة خلال نهائيات كأس العالم 2026، تحمل تكاليف تمثيلهم القانوني وأتعاب الخبراء والشهود بشكل منفصل، فيما منحت لجنة التحكيم صلاحية تقدير المساهمات المالية التي قد يُلزم بها الطرف الخاسر لفائدة الطرف الفائز، بناء على تعقيد القضية والقدرة المالية للأطراف، وذلك وفقاً لتعميم المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS).

وتضمن التعميم الجديد والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أنه سيتم العمل به خلال فترة البطولة الممتدة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، وأن تكون الإجراءات المتعلقة بالطعون ضد القرارات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الدولي "فيفا" مجانية بالكامل؛ وتتحمل محكمة التحكيم الرياضي (CAS) أتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية في هذا النوع من القضايا إضافة إلى أن المحكمة لن تقبل أي قضية إلا إذا استنفد الطرف المتنازع كافة الوسائل القانونية داخل الاتحاد الدولي أولاً.

وشدد التعميم على إلزام الجهة القضائية بإصدار الأحكام خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وأن تعمل من مقرها القانوني في لوزان بسويسرا، مع إمكانية عقد جلسات عبر تقنيات "الفيديو" لضمان الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف اللوجستية إضافة إلى صلاحية منح "إجراءات مؤقتة عاجلة" حتى قبل سماع الطرف الآخر، وذلك في حالات الضرر الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه.

وأضاف التعميم "النص الإنجليزي سيكون هو المرجع القانوني السائد في حال وجود أي اختلاف في التفسير بين اللغات الثلاث المعتمدة (الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية)"، مشدداً على أن الأحكام الصادرة ستكون نهائية وواجبة النفاذ فوراً وغير قابلة للاستئناف، ما يمنح استقراراً قانونياً ومادياً لكافة الأطراف المشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً.