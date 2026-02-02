أسدل الستار على منافسات (The Comeback) للملاكمة بفوز البريطاني أنتوني جوشوا على الألباني كريستيان برينغا بالضربة القاضية (KO) في النزال الرئيسي من الجولة الثانية، التي أقيمت في "جدة سوبر دوم" ضمن فعاليات "تقويم جدة"بالتعاون مع "موسم الرياض".

وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت المنافسات إقامة 13 نزالًا بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، بجانب عدد من المواهب الصاعدة، حيث أسفرت تلك المنافسات عن تحقيق 3 انتصارات للملاكمين السعوديين، حيث فاز كلاً من سلطان المحمد و ومحمد العقل وزياد المعيوف على كلاً من الإسباني إيفرين بيسالدوش و المالطي ليدون تشيركوب و المكسيكي فرانك مانغو على التوالي.

جوشوا : لن أسمح لأحد بإيقافي

أكد البريطاني أنتوني جوشوا أن الأشهر الـ 7 الماضية من أصعب الفترات في حياته، وقال بعد تحقيقه للفوز تحديدا على الحلبة " كان علي أن أتحلى بالصبر والإصرار حتى أصل إلى هذه اللحظة، وأود أولًا أن أشكر الجميع على حضورهم هذا المساء، فهذا يعني لي الكثير".

أضاف "كما أشكر كريستيان برينجا وفريقه على النزال القوي الذي قدمناه، فقد كان هذا النزال مهما بالنسبة له كما كان مهمًا بالنسبة لي، ولهذا شاهدتم ما حدث داخل الحلبة".

عند سؤاله عن إمكانية مواجهة مواطنه تايسون فيوري، أجاب مازحا "هل تايسون فيوري موجود هنا؟ أكن كل الاحترام لما حققه طوال مسيرته، لكنني كملاكم كنت أطالب بهذه المواجهة منذ فترة طويلة، والآن أصبحنا أقرب إليها من أي وقت مضى".

وقال "برينغا ملاكم قوي ومنحني اختبارًا حقيقيًا، أنا أعرف ما الذي أفعله داخل الحلبة، وربما يحتاج إلى مزيد من الخبرة، لكنه يمتلك مستقبلًا واعدًا هذا ما يفعله الأبطال، قد نسقط، لكننا ننهض ونواصل الطريق".

وأضاف "الانتصار لم يكن نتيجة قوة اللكمة فقط، بل ثمرة الروح القتالية والإصرار والدعم الذي وجدته من عائلتي وفريقي وكل من وقف إلى جانبي".

وشدد جوشوا على أنه لا أحد يستطيع إيقافه، مؤكدا على قدرة السعودية على استضافة الأحداث العالمية، وقال "لا أحد يستطيع إيقافي، ولن أسمح لأحد أن يمنعني من تحقيق هدفي، نحن قادمون، ثقوا بذلك".

وأضاف "أشكر الجماهير على هذا الاستقبال الرائع، فقد أثبتم مرة أخرى قدرتكم على استضافة أحداث عالمية استثنائية، كما أشكر كل من حضر في الصالة وكل من تابع النزال حول العالم".

هيرن : وجود جوشوا في الحلبة إنجاز

أوضح إيدي هيرن رئيس شركة "ماتش روم" الرياضية أن الأشهر السبعة الماضية كانت من أصعب الفترات التي مر بها جوشوا، مؤكدًا أن مجرد وجوده في الحلبة كان إنجازًا بحد ذاته.

وقال "عندما سقط في الجولة الأولى شعرت للحظة أننا ربما عدنا إلى الحلبة مبكرًا، لكن الملاكمة كانت جزءًا من رحلة تعافيه، ومنحته هدفًا وتركيزًا ساعداه على تجاوز فترة مليئة بالحزن والألم".

وأضاف "عندما سقط مرتين في الجولة الأولى، بدا وكأن مسيرته أصبحت على المحك، لكنه استجمع كل ما لديه من قوة ونهض ليواصل القتال كما اعتاد دائمًا".

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3 انتصارات سعودية

واصل الملاكم السعودي سلطان المحمد حضوره المميز، بعدما أنهى مواجهته أمام الإسباني إيفرين بيسالدوش بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة.

وعزز السعودي محمد العقل الحضور السعودي بعدما تغلب على المالطي ليدون تشيركوب بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة، بعدما أسقط منافسه أكثر من مرة قبل أن يحسم المواجهة.

وواصل زياد المعيوف النتائج الإيجابية للملاكمين السعوديين، بعدما تفوق على المكسيكي فرانك مانغو بقرار الحكام بالإجماع.

الحفاظ على لقبين

بالعودة إلى تلك المنافسات نجح البريطاني جوش كيلي في الاحفاظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) لوزن فوق المتوسط الخفيف، بعد فوزه على الإيرلندي كاويمهين أغياركو بقرار الحكام غير الإجماعي، في نزال شهد خصم نقطة منه وتعرضه لإصابة في الأنف، إلا أنه حافظ على أفضليته حتى النهاية، وذلك بعد العديد من المشاحنات التي سبقت النزال خلال "أسبوع الملاكمة".

كما استطاع البريطاني حمزة شيراز من الحفاظ على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق المتوسط، بعدما تغلب على الألماني سيمون زاخنهوبر بقرار الأغلبية.

واصل الدنماركي جاكوب بانك عروضه القوية بعدما تفوق على البولندي بافيل أوغست بقرار الحكام بالإجماع، نجح البطل الأولمبي الأوكراني أوليكسندر خيجنياك في إيقاف الفرنسي ليني باتراخ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، وسط حضور ومساندة مواطنه بطل العالم للوزن الثقيل أوليكسندرأوسيك من المدرجات.

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احتاج الهندي نيشانت ديف إلى أقل من ثلاث دقائق لحسم نزاله أمام البيروفي سيزار دياز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، فيما أنهى الإيرلندي مايكي تالون مواجهته أمام أورلاندو بينو بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محققين انتصارين سريعين بالضربة القاضية.

حسم الياباني ريتو تسوتسومي النزالات التي أُعلنت نتائجها، بعدما حسم مواجهته أمام المكسيكي ألفينو هيريرا بالضربة الفنية القاضية بعد 35 ثانية فقط من الجولة الثانية، ليواصل بدايته القوية في الملاكمة الاحترافية.