تعاقد توتنهام مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس فرنانديز من وست هام يونايتد، اليوم الخميس، في صفقة قياسية خلال كأس العالم 2026 للنادي بلغت 85 مليون جنيه إسترليني (113 مليون دولار).

وكان فرنانديز، ( 21 عامًا)، الذي لم يُستدعَ للمشاركة في كأس العالم، ضمن تشكيلة وست هام التي هبطت في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بعد فوز توتنهام في الجولة الأخيرة.

وانتقل الآن إلى توتنهام، الذي يُجري حملة تعاقدات صيفية تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي.

وانضم بالفعل كل من قلبي الدفاع يان بول فان هيك وماركو سينيسي، إضافة إلى الظهير الأيسر السابق لليفربول أندي روبرتسون، بينما أفادت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن توتنهام توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي من نيوكاسل، بحسب "أسوشيتد برس".

وقال فيرنانديز، الذي قضى موسمًا واحدًا فقط مع وست هام بعد انضمامه من ساوثهامبتون، إن دي زيربي "كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني للانضمام".

وأضاف فيرنانديز، الذي شارك مرة واحدة مع منتخب البرتغال كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة الفوز 2-0 على الولايات المتحدة في أبريل: "كانت محادثة مميزة للغاية. نحن ننظر إلى كرة القدم بالطريقة نفسها - ندخل الملعب كفريق قوي، نتحلى بالروح القتالية والطاقة، ونسعى للفوز في كل مباراة".

وصف المدير الرياضي لتوتنهام، يوهان لانج، فيرنانديز بأنه "لاعب يتمتع بقدرات فنية وذكاء ونضج استثنائيين". وقال لانج: "حتى في هذه السن المبكرة، أظهر قدرته على الأداء بثبات في بيئات صعبة وتحت ضغط كبير".

ويسعى توتنهام للتعافي من خيبة الأمل التي مُني بها الفريق باحتلاله المركز السابع عشر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم 20 فريقًا، بعد أن كان في الدرجة الأولى منذ أواخر السبعينيات. ولن يشارك الفريق في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.