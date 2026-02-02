الأحد, 17 مايو 2026 | 30 ذُو الْقِعْدَة 1447
البرازيل تتصدر سوق المواهب الكروية .. وفرنسا الأسرع نموا عالميا

نايف العتيبي
الخميس 14 مايو 2026 14:58 |2 دقائق قراءة
حافظت البرازيل على موقعها كأكبر مُصدّر للمواهب الكروية في العالم، في وقت تواصل فيه فرنسا تقليص الفجوة بوتيرة متسارعة، وفقًا لأحدث دراسة صادرة عن CIES Football Observatory.

وأظهرت الدراسة التي رصدت حركة اللاعبين المحترفين عبر 135 دوريًا حول العالم، وجود 1455 لاعبًا برازيليًا ينشطون حاليًا خارج بلادهم، لتبقى البرازيل الجنسية الأكثر حضورًا في سوق انتقالات اللاعبين، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الثانية بـ1275 لاعبًا محترفًا في الخارج، بعد أن سجلت أكبر معدل نمو منذ عام 2021 بإضافة 332 لاعبًا خلال 5 سنوات.

التحديات الاقتصادية

أما الأرجنتين، بطلة كأس العالم 2022، فاحتلت المركز الثالث عالميًا بـ1016 لاعبًا محترفًا خارج مسابقاتها المحلية، ما يظهر استمرار هيمنة دول أمريكا الجنوبية على تصدير المواهب الكروية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه أنديتها.

وتسلط الأرقام الضوء على التحول المتسارع في اقتصاد كرة القدم العالمي، حيث أصبحت قدرة الدول على تصدير اللاعبين عنصرًا رئيسيًا في قياس قوة منظومتها الكروية واستدامتها المالية.

مواهب عابرة للحدود

وبحسب الدراسة، فإن 9 دول فقط من بين أكبر 50 دولة مصدّرة للاعبين شهدت تراجعًا في أعداد محترفيها بالخارج منذ عام 2021، ما يؤكد استمرار توسع سوق المواهب العابرة للحدود.

وسجلت البرتغال نموًا بنسبة 66% في عدد لاعبيها المحترفين خارج البلاد خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفعت أعداد اللاعبين الإسبان والنيجيريين في الخارج بنحو 60%.

ويبرز النمو الفرنسي باعتباره الأكثر لفتًا للانتباه، في ظل استمرار الأكاديميات الفرنسية في إنتاج لاعبين بمستويات عالية، وانتشارهم في مختلف الدوريات الكبرى حول العالم.

الجاذبية الاقتصادية

في المقابل، واصلت البرازيل الاستفادة من عمق قاعدتها البشرية التاريخية، إلى جانب الجاذبية الاقتصادية المتزايدة للدوريات الأجنبية.

وتظل البرتغال الوجهة الرئيسية للاعبين البرازيليين، مدفوعة بعوامل اللغة والثقافة وسهولة الاندماج.

صربيا الأكثر تراجعا

كما عزز التتويج الأرجنتيني بكأس العالم في كأس العالم 2022 في قطر القيمة التسويقية للاعبين الأرجنتينيين عالميًا، رغم استمرار صعوبة احتفاظ الأندية المحلية بأبرز مواهبها.

وعلى الجانب الآخر، سجلت صربيا أكبر تراجع بين الدول المصدّرة الرئيسية، بانخفاض بلغ 53 لاعبًا محترفًا في الخارج منذ عام 2021.

وتظهر المؤشرات اتساع الطابع العالمي لسوق كرة القدم، مع تحول تصدير المواهب إلى أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والرياضية لنجاح الاتحادات والأندية في شتى القارات.

التعريفات
