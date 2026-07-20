أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حظر رئيس نادي قلوة وإيقاف لاعب نادي الحوراء، إثر تورطهما في قضايا تتعلق بالتأثير غير المشروع في نتائج مباريات دوري الدرجة الثالثة السعودي.

قرار بحق رئيس مجلس إدارة نادي قلوة

وأصدرت اللجنة القرار الأول بحق رئيس مجلس إدارة نادي قلوة علي الزهراني بثبوت مخالفته، حيث تضمنت العقوبة حرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 3 أعوام، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية وإفادة وحدة النزاهة.

عقوبة لاعب نادي الحوراء

طالت العقوبات لاعب نادي الحوراء عبده المنديلي، لإدانته بذات التهمة والتأثير غير المشروع في نتائج منافسات دوري الدرجة الثالثة، حيث قررت اللجنة إيقاف اللاعب لمدة عام عن المشاركة في جميع المباريات الرسمية، وتغريمه 100 ألف ريال.

القرارات قابلة للاستئناف

وأوضحت اللجنة أنها خفضت العقوبة المطبقة بحق المنديلي نظير مبادرته بالتعاون مع جهات التحقيق، فيما أشارت في ختام بيانها إلى أن كلا القرارين الصادرين اليوم يعدان قابلين للاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة بالاتحاد، وذلك بموجب لائحة الانضباط والأخلاق.