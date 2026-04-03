"الانضباط الآسيوية" تغرم الأندية السعودية 66 ألف دولار

عاقبت لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 7 أندية، و3 لاعبين من ناديين مختلفين، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بـ11 قرارا بلغ إجمالي مبالغها المالية 101,250 دولارا، من بينها 3 أندية سعودية مثلت 65.1% من إجمالي العقوبات.

وطالت العقوبات أندية الهلال، الأهلي، والنصر بـ66 ألف دولار، وذلك لمخالفات تنوعت بين التقصير الإعلامي، وتأخير انطلاق المباريات، والتجاوزات التنظيمية في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

ونال الهلال العقوبة المالية الأقسى مثلت 54.3% من الإجمالي، حيث تم تغريمه 35 ألف دولار بسبب فشله في ضمان مشاركة لاعبه الأوروجوياني داروين نونيز في اللقاءات الإعلامية السريعة والمؤتمر الصحافي عقب مباراة الوحدة الإماراتي، كما فرضت اللجنة غرامة مالية منفصلة على اللاعب داروين نونيز قدرها 20 دولارا لتغيبه عن النشاط الإعلامي الرسمي رغم كونه "رجل المباراة".

جاء الأهلي في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقوبات، إذ فرضت عليه اللجنة غرامة إجمالية بلغت 9250 دولارا، نتيجة تأخر الفريق في الدخول لأرض الملعب خلال الشوط الأول من مواجهته أمام شباب الأهلي الإماراتي، إضافة إلى رصد دخول أفراد غير مخولين ولا يحملون بطاقات اعتماد رسمية إلى مناطق محظورة بالملعب.

وطالت العقوبات النصر، الذي تم تغريمه بمبلغ 1750 دولارا، بسبب تأخر ممثلي الفريق في بدء الشوط الثاني من مباراته أمام أركاداج التركماني. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المخالفة تُعد الرابعة للنادي العاصمي للمخالفات الانضباطية.

وبلغت قيمة إجمالي مخالفات بقية الأندية والاتحادات واللاعبين 35,250 دولارا وبنسبة 34.8% من إجمالي المخالفات.

وألزم الاتحاد الآسيوي جميع الأطراف بضرورة سداد الغرامات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، وفقاً للمادة 11.3 من لائحة الانضباط والأخلاق.