"الاقتصادية" تطلق نشرة إلكترونية متخصصة لكأس العالم

أطلقت «الاقتصادية» نشرة رياضية الكترونية متخصصة لكأس العالم 2026 تهتم بتحديثات وتغطيات مباشرة للبطولة العالمية، إذ تركز على الاقتصادات المصاحبة لها.

تعزز هذه الخطوة مواكبة شرائح واسعة من القراء لتزودهم بالأخبار الرياضية الشاملة والتحليلات المعمقة من خبراء واقتصاديين رياضيين.

تهدف نشرة "الاقتصادية في كأس العالم" إلى إطلاع القراء على الجوانب الاقتصادية لهذا الحدث، حيث تتضمن النشرة أخبار يومية عن مباريات كأس العالم، وتحليلات عن اقتصادات البطولة، ومقالات، وفيديوهات عن أصداء التظاهرة الرياضية العالمية.

تواكب هذه النشرة إستراتيجية التحول الرقمي في صحيفة "الاقتصادية" ، وتكرس مكانتها بصفتها مزودا رائدا للأخبار والأحداث المالية والاقتصادية والرياضية المحلية والإقليمية والعالمية، والتحليلات المهنية والدقيقة.

يقام كأس العالم 2026 للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا، وبإجمالي 104 مباريات، ليصبح أكبر نسخة في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

وانطلقت منافسات البطولة في 11 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو 2026، حيث أقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي "أزتيكا سابقا" في العاصمة المكسيكية.

وللاشتراك في النشرة الضغط على هذا الرابط: https://aleqt.us18.list-manage.com/subscribe/post?u=cdb86ff762d64d2134e21edd7&id=6852b7b215&f_id=00df1ee1f0