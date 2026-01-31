الاتحاد يرفض إعارة ديابي إلى الإنتر .. ويحدد 40 مليون يورو للشراء

رفض نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم عرضا رسميا من نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي.

وفقاً لبيانات أوردتها شبكة "RMC" الفرنسية، تقدم "النيرازوري" بعرض يتضمن استعارة اللاعب مع خيار الشراء النهائي مقابل 28 مليون يورو إلا أن الإدارة المالية في نادي الاتحاد رفضت الصيغة الحالية للعرض.

وكشفت المصادر أن الاتحاد حدد مبلغ 40 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن اللاعب، ما يعني وجود فجوة تقييمية تصل إلى 30% بين رغبة المشترين في أوروبا وتوقعات البائعين في الدوري السعودي.

هندسة العرض الإيطالي والفجوة المالية

يبلغ ديابي من العمر 26 عاماً، وهي ذروة العطاء الكروي والقيمة التسويقية، ما يجعله أصلا قابلا للنمو وليس لاعبا في نهاية مسيرته، حيث يمتد عقده مع النادي السعودي حتى عام 2029 وهذا المدى الزمني الطويل يمنح النادي سيطرة كاملة على التفاوض.

يواجه الاتحاد تحديات في إعادة هيكلة الفريق، إذ يحتل النادي حاليا المركز الـ 6 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، حيث يعتبر التفريط في لاعب بحجم ديابي دون تأمين بديل مكافئ أو عائد مالي ضخم قد يهدد فرص الفريق في المنافسة على مراكز التأهل الآسيوي، وهو ما يترتب عليه خسائر في عوائد الجوائز المالية وحقوق البث والمكافآت التجارية.

ديابي قد يبقى حتى الموسم المقبل

ينتظر أن يقضي ديابي ما تبقى من موسم 2025-2026 في جدة، ما لم يقم إنتر ميلان أو أي ناد أوروبي آخر برفع سقف العرض المالي ليتناسب مع تطلعات "صناع القرار" في الاتحاد.

ويبدو خلال الميركاتو الصيفي المقبل مدى استطاعة الأندية الإيطالية، التي تعاني ضغوط اللعب المالي النظيف، مجاراة المتطلبات المالية المرتفعة للدوري السعودي الذي بات يضع معايير سعرية جديدة في سوق الانتقالات العالمية.