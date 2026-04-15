الاتحاد السعودي يتأهل إلى دور ربع النهائي من "نخبة آسيا"

بلغ فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تجاوزه عقبة نظيره الوحدة الإماراتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الدور ثمن النهائي.

تقدّر قيمة الاتحاد السوقية 162.6 مليون يورو، فيما تصل قيمة الوحدة السوقية 36.1 مليون وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي".

سجل هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني عن طريق البرازيلي فابينيو من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يلاقي الاتحاد ماتشيدا زيلفيا الياباني في دور الـ8.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، نجح فريق شباب الأهلي الإماراتي من حجز مقعده هو الآخر في دور الـ8 من البطولة بعد تجاوزه نظيره تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجلت الأهداف بواسطة كل من يوري سيزار من ركلة جزاء عند الدقيقة 65، وسعيد عزت الله 80، وماتيو ساو 98، وشهد اللقاء طرد لاعب تراكتور علي رضا بيرا نفاند بالبطاقه الحمراء 52.

وبهذه النتيجة يلاقي فريق شباب الأهلي نظيره بوريرام يونايتد التايلندي السبت المقبل.